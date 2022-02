MC aún no tiene definido candidato a la alcaldía de Guadalupe Victoria

IGNACIO ALLENDE Guadalupe Vic. Dgo. (OEM).- El partido Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango, aún no tiene definido quien será el abanderado a la presidencia municipal en el próximo proceso electoral, los tiempos legales aún están abiertos y será hasta el mes de marzo cuando se tenga que definir el candidato.

Lo anterior lo mencionó en el programa de la Grilla Llanera de este matutino, el dirigente de MC en Guadalupe Victoria, Marcial García Chaires, quien reconoció que se han tenido pláticas con algunos actores políticos que se han acercado para buscar nuevos horizontes en la política, pero no han llegado a ningún acuerdo.

También dejo muy en claro Marcial García, que como persona se ha preparado muchos años para algún día poder ser presidente municipal, por lo tanto, también está en la lista de posibles abanderados, pero también se está en espera de los tiempos y las formas de cómo se pueda dar esa posible candidatura, pero por el momento no hay nada escrito ni seguro con nadie, dijo.

Aseguró que Movimiento Ciudadano es el partido del futuro, al mencionar que como partido ha crecido mucho en México, Durango y Guadalupe Victoria, además dijo que no le quedaba la menor duda que en algunos años más fuera la mejor opción para que un abanderado del MC fuera el presidente de México, y esto se debe a que los ciudadanos se identifican con la causa, se identifican con la manera de actuar y hacer política, la cual es en alianza con los ciudadanos, no con los mismos partidos de siempre que no han dado buenos resultados.

Finalmente consideró que, para las elecciones del próximo mes de junio, la ciudadanía debe de tener mucho cuidado por quien emitir su voto, de los dos personajes que ya en este momento prácticamente están definidos que van a encabezar las alianzas, todos en Guadalupe Victoria los conoce, saben que no han logrado hacer nada por su pueblo, y la ciudadanía debe de ser inteligente al momento de elegir a quien van a poner a gobernar un municipio que desde el año 2016 ha caído en el retroceso, que ha dejado de crecer porque no han sabido hacer un buen gobierno.