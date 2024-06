Mesa de Seguridad concreta resultados en La Laguna

Comarca Lagunera de Durango (OEM).- La Vicefiscalía región Laguna de Durango dio a conocer los resultados del Operativo llevado a cabo con el propósito de inhibir el delito de robo, en sus diferentes modalidades, derivado de los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde intervienen los tres niveles de gobierno.

Te recomendamos: Retoman mesa de gobernabilidad en Michoacán por violencia de cara a elecciones en 2024

Juan Francisco Ángeles Zapata, vicefiscal de la Zona I Región Laguna informó, que a través del operativo y siguiendo las instrucciones del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, se efectuaron revisiones de talleres mecánicos y chatarreras de Gómez Palacio.

“Fueron 6 establecimientos revisados de los cuales 01 establecimiento clausurado, objetos asegurados, 1 Vehículo marca Volkswagen, con placa de circulación sobrepuesta, 1 vehículo marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2001, con Placas de circulación sobrepuestas, 1 ehículo marca Mazda, color blanco, con placa de circulación sobrepuesta, y Vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, con placa de circulación sobrepuesta, 1 Vehículo marca BMW, con placa de circulación sobrepuesta, 1 Vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier con irregularidad en VIN, 3 vehículos con número de serie irregular”.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





En el municipio de Lerdo, dijo que fueron cinco establecimientos revisados, de los cuales, 2 establecimientos clausurados, fueron asegurados los siguientes artículos, 1 camioneta marca Ram, tipo pick up, color negra, con irregularidad en VIN, 1 Camioneta tipo Pick up, color negra, modelo 1985 con irregularidad en VIN, 1 Camioneta marca Nissan, tipo pick up NP300, color blanco con placas de circulación sobrepuestas, 1 Vehículo marca Nissan, color blanco, con placa de circulación sobrepuesta, 1 Motocicleta color negra, con irregularidad en VIN, 1 Vehículo tipo Pick up, color rojo, con placas de circulación sobrepuestas, 1 Vehículo marca Chevrolet, color blanco, con placas de circulación sobrepuestas.

Por último mencionó que, continuarán las acciones coordinadas por parte de los tres órdenes de gobierno, para mantener a la región Laguna como una de las zonas más seguras del país.