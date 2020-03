Molestia en la CNC

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Campesinos adheridos a la CNC local y otras organizaciones, realizaron una manifestación en las oficinas del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), su inconformidad fue por que recibieron muy tarde la convocatoria para elegir delegados ejidales.

Al respecto, habló el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, de Gómez palacio, Hipólito Pasillas Ortiz, comentó que la convocatoria para elegir delegados les llegó muy tarde a los productores que se benefician de este sistema, de ahí que esta acción la ven como un “madruguete”.

Con base a lo anterior, señaló, “Sólo queremos que se reponga el proceso y ahorita vamos a solicitar que la junta para decir nuevos delegados se lleven a cabo los días 25 y 26 del presente mes de marzo.

Dijo, “Nos quisieron chamaquear para seleccionar delegados del sistema de melón, chile, algodón y nogal, ya que la información para renovar el Consejo Directivo de Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, nos llegó 15 para las 12 y no se vale, es como comúnmente se le llama, nos quisieron madrugar”.

“Muchos productores no estaban enterados y en este caso lo que buscan, es que se nombre delegados expertos en la materia, porque en su caso particular como productor de nuez, no cuenta con un técnico especializado que conozca de enfermedades en los cultivos, de ahí que estaremos exigiendo a expertos”, dijo.

Además mencionó que no cuentan con apoyos fitosanitarios, ni el compromiso con quienes trabajamos el campo, porque hay dificultades para combatir las plagas, por ejemplo la araña rija en el maíz y sorgo forrajero, el pulgón, la mosquilla blanca y el picudo, plagas recurrentes en los distintos cultivos que representan daños en las utilidades para el campesino.

Para concluir, Hipólito Pasillas acusó que hay inconsistencias e irregularidades, de ahí que exigimos ser tomados en cuenta para la elección de delegados, pues es necesario tener un consenso para conocer el perfil de verdaderos técnicos del campo.

Cabe mencionar que un grupo de manifestantes ingresó alrededor de las 12:30 horas con José Luis Nava Rodríguez, encargado del despacho de CADER, de los acuerdos se darán a conocer hoy martes.

