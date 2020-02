Mujeres en Lerdo tendrán la decisión de trabajar o no el 9 de marzo

CIUDAD LERDO, Dgo.(OEM).-En la actual administración municipal hay 1,240 trabajadores en funciones, de los cuales el 32 por ciento son mujeres, es decir, unas 400 damas quienes tendrán la decisión de acudir o no a laborar el próximo 9 de marzo y sumarse a la iniciativa de #UnDíaSinNosotras #UnDíaSinMujeres.

Al ser entrevistado el jefe del departamento de Recursos Humanos, Juan Moreno Valero, comentó que recibió instrucciones del alcalde Homero Martínez Cabrera para que las mujeres decidían apoyar ese movimiento el día en mención, y no acudan a laborar, no se verán afectadas en sus prestaciones laborales, es decir que si no acuden a trabajar no habrá ningún problema.

Cabe recordar que el alcalde Homero Martínez anunció que su gobierno se suma al paro nacional como un llamado a la Presidencia de la República a encender las alarmas y sumarnos en la lucha para combatir los casos de violencia contra la mujer.

Es por ello que en solidaridad con las mujeres y como una acción afirmativa encaminada a la erradicación de la violencia contra las mujeres, si las 400 féminas que laboran en el ayuntamiento deciden no acudir, no se les descontará el día.

A pregunta expresa indicó, “Se está capacitando a personal masculino porque se tendrá que redoblar esfuerzos ese día en ciertas áreas, por ejemplo el conmutador lo maneja una mujer, pero también hay departamentos donde el 80 por ciento del personal es atendido por mujeres, tal es el caso de Recursos Humanos, pero por ejemplo el Instituto de la Mujer es 100 por ciento cubierto por mujeres, de ahí que se capacita a personal para que brinde la atención”.

Dejó en claro que el objetivo es para que la ciudadanía que tenga la necesidad de realizar algún trámite en el ayuntamiento, no se vean tan afectados, de ahí que se redoblarán esfuerzos para tratar de sacar adelante las labores en forma normal.

Para concluir, Juan Moreno manifestó que no se va a suspender ningún área en caso de que no acudan a laborar el 9 de marzo las mujeres, de ser así, la fémina que no acuda a trabajar no tiene que manifestarlo, será decisión propia de cada una de ellas y si no laboran, no se les afectará en sus prestaciones laborales.