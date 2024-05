Gómez Palacio, Durango (OEM).- Un grupo de mujeres alzaron la voz para pedir apoyo a las autoridades y erradicar la “Violencia Vicaria” la cual se sigue generando en la Comarca Lagunera, tal es el caso de Sarahí Robles, tiene 19 días que no ha podido ver a su hijo de seis años al cual se lo llevó su ex pareja derivado de una orden de un juez.

“Soy Sarahí Robles, la mamá de Mateo, quiero que se den cuenta que el día 22 de abril me llegó una demanda, me quitaron a mi hijo sin ninguna oportunidad de réplica, fue en el Juzgado Tercero de lo Familiar de aquí de Gómez Palacio, yo vivo en la ciudad de Torreón, pero mi hijo está aquí, no he podido verlo, al día de hoy su papá no me permite verlo”, sostuvo.

Mujeres reclaman por violencia vicaria en Gómez Palacio./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

La joven mujer argumentó esta es una clara muestra de violencia vicaria, refirió también que su ex pareja argumentó una orden de restricción, “cosa que jamás me llegó, sé que está bien, se que está en casa de su papá, sin embargo no puedo hablar con él, no puedo verlo precisamente porque el papá no me permite hacerlo y al día de hoy que no sabía estoy siendo víctima de Violencia Vicaria; no sabía que eso existía”, añadió.

Enfatizó y al mismo tiempo solicitó a las autoridades en turno a que puedan apoyarla ya que no pueden arrancar a los hijos del seno materno sin considerar las consecuencias.

Mujeres reclaman por violencia vicaria en Gómez Palacio./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Denme derecho de réplica, y les garantizo que soy una buena madre se los prometo no tendría por qué comprobarlo pero aquí estoy”, añadió.

Dijo también que uno de los argumento que su ex pareja presentó en este caso fue de un presunto abandono por parte de la madre a los 8 meses de haber nacido Mateo.

“Que lo dejé, me pide manutención, cosa que es mentira, pequé de haber confiado en el papá, en la palabra del papá de mi hijo, porque nunca hice nada legal, mi hijo convivía con su papá porque creo que cualquier mamá o papá tiene derecho a estar con su hijo pero no de esta manera, no arrebatando a un niño y utilizándolo como moneda de cambio”, expuso.

“El lunes pasado se fue con él, el martes no se me permitió verlo, el abuelo lo jalonea no me permite tocarlo como si yo fuera una delincuente, como si yo fuera una amenaza para mi hijo y mi hijo presencia todo eso, yo no busqué a mi hijo de manera personal porque no voy a afectar la salud mental de mi hijo, o voy a lastimarlo de esa manera, él vivía conmigo y se iba días con su papá, era un acuerdo de palabra, él vive aquí en Gómez Palacio”, sostuvo.

DATOS:

En torno a la disputa por la patria potestad de este caso, señalaron que hay más de 100 asuntos sin resolver