Nadia Mejía Rosales busca la rectoría de la UJED

Gómez Palacio, Durango (OEM).- Nadia Mejía Rosales, una mujer con un doctorado en Lenguas Modernas y catedrática, madre de familia y, quien se prepara para registrarse como aspirante a contender por le rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), resaltó que lo más importante para quien quiera estar frente de la máxima casa de estudios es la vinculación empresarial y la calidad educativa que se ofrece a la comunidad universitaria.

En la víspera del proceso electoral interno que se suscitará en la UJED en el mes de noviembre para lo cual para la segunda semana del mes de octubre se estaría lanzando la convocatoria, Nadia compartió el trabajo que ya empezó a realizar a través de los recorridos en algunos planteles educativos de la Universidad, especialmente en Gómez Palacio.

“Estamos en esta contienda por la rectoría de la UJED con la mano levantada en esta aspiración, porque considero que es muy importante porque cuando nosotros consideramos que tenemos que aportarle a un espacio educativo de la naturaleza de la UJED hay que hacerlo porque podemos beneficiar a la Universidad”, señaló.

Explicó que es una universitaria con trayectoria, quien es madre de familia con un cariño especial hacia la UJED para lo cual considera que el perfil debe de ser en el que haya una trayectoria universitaria sólida.

“En la que se haya pasado por las diferentes trincheras universitarias, siendo docente, mando medio, muy importante haber sido director, el haber vivido todas las experiencias naturales de la UJED como haber tenido la participación en una junta directiva, con labores de gestión y el entender de qué se trata la Universidad, entender de qué trata cada una de las unidades académicas y la familiarización con nuestros universitarios; acá La Laguna es un tema muy particular, muy importante, en nuestra Facultad de Lenguas que me tocó estar en la Dirección del 2018 al 2024, me acabo de retirar en el mes de julio, tenemos esta particularidad de que tenemos una extensión en Gómez Palacio, y trabajamos muy fuerte por posicionar esta extensión pero por generar también tanto en Durango como aquí en La Laguna”, añadió.

Uno de los logros que destacó fue el haber llevado a la Escuela de Lenguas a Facultad tanto en Durango capital como en La Laguna, específicamente en el Núcleo de Gómez Palacio.

“Es un tema de mucho trabajo, de mucha colaboración entre el equipo, este logro para mí es muy importante, yo llego a una Facultad de Lenguas donde solo había un solo plan de estudios y me voy con dos planes de estudios; el primero en Durango acreditado y aquí ya aperturado con la aprobación de la Juntad Directiva para que este programa comenzado a trabajar y ya van en quinto semestre ya”, señaló.





Agregó que se abrieron ya Posgrados lo cual les permite transitar a Facultad con la Maestría en Enseñanza de Lengua Inglesa en Durango, así como la apertura otros cuatro Posgrados en Investigación.

Enfatizó que es importante el trabajo en gestión y si es favorecida con el voto en busca de la rectoría, dejó en claro para qué quiere ser rectora para lo cual quiere provocar un cambio importante en el que se saneen las finanzas claras y transparentes así como la vinculación con el sector empresarial para que la comunidad estudiantil se inserte de manera rápida en el ámbito laboral.