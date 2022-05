Nadie quitará programa de 65 y más a quien vote por Lety y Esteban

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Durante su visita a la colonia Carlos Herrera Araluce, Lety Herrera candidata a la Presidencia Municipal por la Alianza “Va por Durango”, hizo un llamado a los adultos mayores a no dejarse engañar por los morenistas que andan casa por casa asustándolos, diciéndoles que si no votan por sus candidatos, les van a quitar los programas sociales.

Ante la denuncia de una señora del sector, que acusó el que estas personas del partido oficial, quien dijo “a mi vecina me la hicieron llorar, a ella y a otras mujeres mayores de edad las amenazaron con quitarles el apoyo que reciben del gobierno federal si no votan a favor de sus candidatos. Eso no se vale, no es justo señora Lety”.

Te puede interesar: Lety Herrera propone rescatar del deterioro ocasionado a Gómez Palacio

En respuesta a esta denuncia pública que se ha ido multiplicando, la abanderada de los partidos coaligados PRI-PAN-PRD, Lety Herrera dijo que es así como han estado actuando los de ese partido y algunos empleados federales y municipales, “como sienten que van a perder, andan amenazando a la gente que recibe los apoyo federales, cuando saben perfectamente que no pueden quitárselos por el simple hecho de que están en la Constitución y nadie puede quitarle a la gente este beneficio, porque sería un delito”.

El llamado dijo, es a no dejarse sorprender, engañar por estas personas porque si fuera cierto eso de que les quitan los programas, en Torreón y en Lerdo donde hay gobiernos priistas, ya los habrían retirado.

Nadie quitará programa de 65y más a quien vote por Lety y Esteban / Foto: cortesía | Lety Herrera

“Ustedes voten por quien ustedes quieran y no hagan caso a nadie que les condicione su voto, ni el 65 y más, ni ningún otro programa les va a ser quitado porque la ley nos protege”, enfatizó.

Les hizo ver que ella no necesita presentación, que la conocen que saben dónde vive, “porque yo sí nací en Gómez Palacio, saben que vengo a servirles y que me gustaría que me apoyaran votando este 05 de junio por la dupla ganadora Esteban Villegas, candidato a gobernador y por su amiga Lety Herrera para juntos hacer de esta ciudad un lugar digno donde vivir”, afirmó.

Es momento de recuperar la seguridad, el empleo, el agua y los servicios públicos. Hoy, nuestro municipio nos necesita.

¡Es momento de devolverle el brillo a #GómezPalacio!

🌟#ConLetyHerreraGómezPalacioGana #VaXGómezPalacio pic.twitter.com/0Sg7QxbPnR — Leticia Herrera Ale (@LetyHerreraAle) May 12, 2022

La candidata recibió un sin fin de peticiones, sobre todo de asuntos concernientes a servicios básicos, por lo que dijo que de favorecerle el voto el 5 de junio, dos semanas después de tomar posesión, por ser una prioridad acudirá a la colonia Los Álamos a instalar dos bocas de tormenta que hacen falta.

Además de atender la solicitud de vecinos de las colonias Hamburgo y Morelos que piden bancas y jueguitos a lo largo del trayecto del cárcamo de rebombeo que pasa por ahí y que bien pudiera ser aprovechado para el esparcimiento de los niños y niñas.