Necesario “ajustas el cinturón” en el gasto del municipio

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Es necesario “ajustar el cinturón” en todos los conceptos del gasto de la administración, dijo el tesorero municipal Ricardo olivares Porras, haciendo énfasis en que sumando los 23 millones de pesos del año anterior que no llegaron del Fondo de Estabilización, y 7 del primer mes, suman ya 30 millones de pesos de déficit.

Olivares Porras, entrevistado al término del evento de reapertura de calles aledañas a la plaza principal, dijo que no se recibieron 30 millones de pesos que corresponden al 155 por ciento menos de lo que se establece en la Ley de Ingresos del Fondo de Estabilización que marca el gobierno federal.

“No nos llegaron 7 millones y traemos ahí pendientes todavía 23 millones que yo creo que eso ya no va llegar para este 2020, ya se presentó la Ley de Ingresos y ahora a finales del mes de febrero nos tienen que llegar realmente como llegaron las participaciones del ramo 33 y del ramo 28 pero lo que se ve que ve, un decremento de .91 por ciento, o sea que no nos va a llegar un 1 por ciento menos que el año pasado, esta es la primera vez que no sube”. Acotó Olivares Porras.

Sobre los ajustes, comentó que se va a tratar de tener control en los gastos de la administración “vamos a ajustar el cinturón en todos los conceptos del gasto, vamos a sacar el recurso en la eficiencia del cobro del impuesto predial, de todos los servicios públicos que tenemos y aprovechar muy bien el recurso que nos manda el gobierno federal”, concluyó.