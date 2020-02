Necesario la unidad entre los laguneros

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Es interesante seguir explorando el tema de la creación del Estado de la Laguna, pero tenemos que nacer por la necesidad de un desarrollo mayor, sin embargo, desafortunadamente muchos han sembrado el ‘chip’ que tienen muchas personas o muchos han sembrado a la sociedad que necesitamos al Estado de la Laguna porque las capitales de Durango y Coahuila nos han abandonado y creo que no debe ser de esa forma.

En tales términos se expresó el consejero nacional del Partido Acción Nacional y ex regidor panista, Jorge Calero García, quien dejó en claro que lo principal es tener unidad los mismos laguneros, estar conscientes que queremos la conformación del nuevo Estado para lograr un mayor desarrollo de nuestra región y seguir consolidando nuestra historia.

“No nos ponemos de acuerdo nosotros mismos, porque cuando se dice dónde será la capital, alzan la mano para decir, San Pedro, Gómez Palacio, Torreón, Lerdo, entre otros, por lo que, desde ahí en lo local, no hay una conciliación general de toda la Laguna y eso desafortunadamente nos da una muestra que debemos primero conciliar entre nosotros y convencernos de querer un nuevo Estado pero para lograr mayor desarrollo y no pelearnos o discutir”, dijo.

Es importante la concepción y la socialización de lo que queremos en el Estado de la Laguna, porque no queremos nacer con un odio, un berrinche, un rencor o un pleito con nuestras capitales, tenemos que nacer por la necesidad de un desarrollo mayor

En lo personal quiero mucho al Estado de Durango y hay quienes quieren mucho al Estado de Coahuila.

Pero nos hemos quedado cortos porque queremos nacer como un nuevo Estado porque para muchos traen ese estigma de que nos han abandonado las capitales y por eso “Como me abandonas, me peleo contigo y me divorcio y todo mundo sabemos que los divorcios quedan muy dañados y no es conveniente iniciar una nueva entidad en esa situación”, comentó el consejero nacional panista.

Jorge Calero agregó, “Lo que necesitamos es conciliar, socializar y ampliarlo, porque no debemos olvidar que el área cupular de los organizadores del Estado de la Laguna hacen lo que nos hacen las capitales, pero no veo a la gente de otros municipios de la región que quieran una nueva entidad, solamente son algunos de la zona metropolitana”.

Agregó, “Nosotros mismos marginamos a las zonas rurales o a otros municipios de la misma región lagunera, porque para muchos la Laguna son Torreón, Gómez Palacio y Lerdo.

Ahora los órganos empresariales están muy bien organizados en Torreón, cuando van a dialogar con el Gobernador de Coahuila, lo hacen en conjunto, pero a la hora que hay que ir a dialogar al Estado de Durango, dicen “No, yo soy de Torreón”, ósea, son Laguna cuando les conviene o cuando nos interesa como particulares?.

Calero García mencionó que debemos fortalecer de entrada los organismos empresariales, porque no tenemos un cuerpo realmente digno y formal del empresariado en la laguna de Durango, está muy bien el CLIP, el GEL pero en Torreón.

“Que no vengan y que no pidamos que hagan otros lo que los mismos laguneros no hacemos, porque el empresariado va y negocia en lo individual a la capital de Durango, las cámaras van en lo individual, esto es, cuando se quiere, es y cuando no nos conviene no somos, desde ahí debemos hacer esta reflexión antes de estar pidiendo a otras gentes que hagan lo que nosotros como laguneros no hacemos”, señaló.

Lo que creo que debe suceder es que las capitales deben inyectarle mayor presupuesto o inversión a las regiones que pueden lograr mayor crecimiento y en este caso es la Laguna y de ahí sale para todos, es decir, en la medida de que se traiga más empresas a la Laguna, les van a llegar más impuestos a las capitales y nosotros podemos ser subsidiarios de las comunidades más pequeñas de nuestras entidades.

Finalmente, el consejero nacional panista Jorge Calero, mencionó que primero los laguneros debemos ponernos de acuerdo en querer conformar una nueva entidad, pero debe ser con una visión de desarrollo y no porque señalemos que las capitales nos tengan abandonadas o no nos apoyen, ni mucho menos que vengan de afuera a decirnos que hacer.