Necesario que gobierno federal apoye al campo de Durango: CNC

CANATLAN, Dgo.(OEM).- Ante la visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a Durango le decimos que es necesario que el gobierno federal apoye al campo duranguense, que vive una situación crítica.

Así lo señaló Pedro Silerio García, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos CNC durante visita de trabajo realizada el jueves a Canatlan.

Es necesario que se apoye más al campo, estamos en situación muy crítica derivada de las lluvias irregulares del año pasado, dijo.

" Se requieren apoyos extraordinarios para que la gente pueda recuperar su capacidad productiva; hay regiones muy productivas como la zona frijolera de Canatlan, los llanos de Victoria y los Llanos de Cabrera, por mencionar algunos, donde no solo no hubo cosecha sino mucha gente no tiene semilla para sembrar de nuevo".

También la ganadería vive tiempos muy difíciles, con los agostaderos devastados porque no hubo pastos y el ganado está en situación muy difícil de desnutrición.

Urge que haya una suplementación alimenticia lo más rápido posible; está descapitalizado el sector ganadero, un sector que requiere un apoyo extraordinario, aseveró.

Es necesario que fluya el apoyo del gobierno federal hacia Durango, que se construyan o remodelar obras para captación de agua y se apoye también a productores que han caído en cartera vencida debido a la propia situación terrible en el campo, que se autoricen esquemas que permitan facilidades para pagar, destacó el dirigente.

El gobierno federal debe apoyar a Durango ante la situación de emergencia que vive el campo, pidió Silerio Garcia al presidente AMLO.