Niega CFE atención a ciudadanos en Nazas

PASO NACIONAL Nazas Dgo. (OEM). -El responsable de la atención ciudadana y de brindar un buen servicio de la energía eléctrica de los municipios de Cuencamé, Nazas y Rodeo, Aaron Hernández, se ha negado a atender a la comunidad del municipio de Paso Nacional, pues se le contacta vía telefónica, y al intentar tratarle el tema o la queja, cuelga molesto el teléfono.

Varias personas de la localidad de Paso Nacional, se comunicaron con esta corresponsalía para exponer el problema y hacerlo público, señalando que con las recientes lluvias las cuchillas o los transformadores de energía eléctrica que atienden los posos de agua potable de esta localidad se dañaron, teniendo a esta población con mas de 24 horas sin servicio de energía eléctrica, y por ende en los hogares no tienen agua potable por falta de energía.

Los ciudadanos coincidieron en señalar que con mismo persona de la CFE, lograron obtener el número de teléfono del responsable de atender los municipios de Cuencamé, Nazas y Rodeo, funcionario que responde al nombre de Aaron Hernández, a quien le llamaron para pedirle ayuda y que se levanten las cuchillas, pues los pozos por esta causa no tienen energía eléctrica, y por ende la ciudadanía no tiene agua de la red pública, funcionario que al empezar a escuchar de que se trata el problema, corta la llama telefónica de inmediato y no vuelve a responder las llamadas.

Apuntaron los ciudadanos entrevistados, que también llamaron a la presidencia municipal de Nazas, para pedir la intervención en este caso, pues no puede ser posible que se tenga a toda una población, una de las más grandes después de la cabecera, donde hay cientos de familias, sin agua potable para preparar alimentos, par los sanitarios, para lavar trastes, pero en la presidencia también les dijeron que han intentado comunicarse con este funcionario y les cuelga la llamada de forma molesta.

Señalaron que los directivos de la CFE de nivel Estatal y federal, se deben de enterar que tipo de personal tienen a cargo de estos puestos, ya que deja mucho que desear la atención de esta persona en una empresa que se hace llamar de clase mundial, cuando no tiene ni siquiera la educación para escuchar la problemática de la comunidad, saben que al ser lunes ya andarán trabajando las guardias y repararan el daño, pero no es posible que se tengan funcionarios de este tipo en espacios donde se requiere empatía, atención a la ciudadanía, atención a un servicio que venden, y lo venden caro, porque la energía eléctrica no la regalan, dijeron molestos los quejosos.