Gómez Palacio, Durango (OEM).- Rafaela Zapata, dirigente general de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud en la Región Lagunera, fijó su posición sobre presuntos malos manejos en la asignación de plazas donde se denunció una presunta venta de estos espacios laborales.

Te puede interesar: Inicia proyecto de ampliación del Boulevard Tecnológico en Lerdo

Cuestionada sobre la presunta venta de plazas en el Sindicato, la dirigente, Rafaela Zapata hizo la invitación para quienes tengan conocimiento de tal situación a que interpongan sus denuncias correspondientes.

“Yo aquí a todos mis compañeros que no es de la organización sindical hago una invitación a que hagan sus denuncias y sobre todo que pueden acudir aquí conmigo al sindicato para hacer aclaraciones y, sobre todo me van ayudar mucho a que esto quede aclarado ante todos que aquí no se le permite a nadie y mucho menos recibir un peso del trabajador”, añadió.

Niegan acusaciones sobre venta de plazas del SNTSS en La Laguna / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Negó categóricamente la venta de plazas al interior del Sindicato “yo no le voy a permitir a nadie que utilice mi nombre, el nombre de la organización sindical para estar haciendo este tipo de manejos, vamos a buscar y a llegar hasta lo último porque o voy a permitir este tipo de situaciones y voy actuar legalmente porque no voy a permitir que se ensucie nuestro nombre”, indicó.

Dijo que son dos personas las que se inconformaron durante este miércoles por la tarde en conjunto con algunas compañeras que sí son agremiadas, admitió que las personas involucradas en este rumor de venta de plazas están incurriendo en un delito de suplantación de identidad.

Municipios Sindicalizados señalan presuntas irregularidades del sector salud

Manifestó que actuarán legalmente ya que a todas luces están dando mal uso de los nombres de quienes están al frente de este sindicato.

En cuanto a las presuntas acciones sobre la falta de informes y las cuotas sindicales, señaló que “yo tengo constante contacto con los compañeros, hago asambleas muy constantes en todas las unidades y cuando se establecen esas asambleas se da información de todo, y también se les ha hecho invitación a los trabajadores de quien guste tener información más personalizada tenemos todo para darle a conocer sin problema”, sostuvo.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Estamos por programas una asamblea general donde se le pide la participación a todos los compañeros donde se les da información de todas las secretarías de lo que se ha realizado”, indicó.

En cuestión sobre el escalafón que hay al interior de la base laboral dijo que “Las plazas se otorgan únicamente cuando se hacen dictaminaciones, las dictaminaciones se hacen hasta que se generan plazas, las plazas se generan a través de jubilaciones y defunciones de los mismos compañeros porque no tenemos un crecimiento de plazas; son las mismas”, refirió.

“Las plazas no son un derecho del trabajador, no son heredables más sin embargo yo hice un compromiso de campaña de hacer asignaciones de plazas respetando la antigüedad laboral de los trabajadores así como también aquellos compañeros que inician un proceso de jubilación y a los compañeros que fallezcan en activo se registra a un familiar directo”.