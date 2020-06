Niegan defunción por coronavirus

CUENCAMÉ, Dgo. (OEM).- En la conferencia de prensa que ofreció la alcaldesa, Lourdes Martínez, ayer lunes, asistió de manera improvisada un dirigente del sindicato minero de la comunidad de Velardeña, dijo desmentir que hubiera algún deceso de algún compañero por tema del virus.

En dicha conferencia se le cuestionó a Emmanuel Rejón Rosales, director del Centro de Salud, quien acompañó a la alcalde en la ronda de preguntas, sobre una publicación que estaba apareciendo en redes sociales, donde aseguraban que uno de los dos casos confirmados de Covid-19 por la Secretaría de Salud en el Estado, había fallecido, señalando que el Centro de Salud a su cargo en Cuencamé en ese momento no tenía ninguna información oficial, en ese momento entre los reporteros se detectó a quien es dirigente de una sección del sindicato minero, quien dijo que esta información en redes era completamente falsa, ya que a la persona que se dice como difunto ni siquiera se le conoce, mucho menos que trabaje en las minas de esa localidad.

La alcaldesa de CuencaméLourdes Martínez por su parte también señaló que tenía conocimiento de lo que estaba circulando en redes sociales, pero de momento no había tenido contacto vía telefónica con las personas de la Secretaría de Salud, por tal motivo no tenía una información oficial al respecto, lo que sí aseguró era que se tendría mucho cuidado en no dar a conocer el lugar de residencia o el nombre de las personas que lamentablemente ya están confirmadas como casos positivos, ya que al dar a conocer el lugar de su residencia lo único que se va creando es un mal morbo, esto además de que hay una ley que protege la identidad de estas personas, y la autoridad municipal va atender al pie de la letra los reglamentos y sus leyes.

