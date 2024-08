Niegan el servicio a un joven con Dengue Hemorrágico en IMSS de Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango (OEM).- La clínica No. 46 del IMSS en Gómez Palacio negó la atención médica a un jovencito de 16 años de edad quien padecía dengue hemorrágico, su madre lo tuvo que trasladar a un hospital particular donde le salvaron la vida. A Jesús le bajaron sus niveles de plaquetas y sufrió un desvanecimiento lo cual puso en peligro su vida.

Rocío Alemán Ochoa, madre de Jesús, narró que el menor traía síntomas de dengue, las molestias comenzaron el viernes pasado, debido a que había un sobrecupo en la Clínica del IMSS 46 y que el paciente ya tenía 16 años edad ya no estaba dado de alta ante la institución; motivo por el cual pese a verlo en las condiciones que comenzaba a agravarse no le brindaron el servicio.

Niegan servicio a joven con Dengue Hemorrágico en la Clínica del IMSS 46 / Foto: Sofy Ramírez

“Les pregunté que si me lo podían atender mientras yo arreglaba la papelería, me dijeron que si, pero que tenía que firmar una orden de pago para poder pagar esa noche en lo que él estuviera dado de alta pero que tenía que esperar el turno, había como 30 personas adelante, yo me desesperé, me dijeron que si quería que me fuera al Hospital General, ahí si me lo atendieron”, señaló.

Agregó que tras un estudio salió positivo a Dengue, pero como Jesús llegó con niveles de plaquetas en 84, “lo normal son 173, cuando ya lo llevé al Hospital General él ya andaba en 47, es decir, perdimos mucho tiempo cuando estuvo en el IMSS donde no me lo quisieron recibir porque él ya es estudiante y no aceptaron en atenderlo mientras yo fuera a realizar el trámite y darlo de alta”, señaló.

Cuestionada sobre la atención que le brindaron en el Hospital General, admitió que fue una atención adecuada porque fue ahí donde le dieron el diagnóstico, por eso optó por ir al Sanatorio San José donde finalmente pudieron estabilizar a Jesús y le salvaron la vida.

Dijo que ante la desesperación ellos pensaron que la vida de su hijo corrió mucho peligro, ya que Jesús se desmayó cuando llegó al Hospital General al haber perdido tiempo, los síntomas del dengue hemorrágico eran claras, por fortuna Rocío, madre lo atendió de manera rápida y poco a poco Jesús irá mejorando de manera paulatina.





“Me dicen que sí, me lo pueden dar de alta pero va a seguir monitoreado por ellos, vamos a estar viniendo cada semana a consultas y a análisis de biometría para estar revisando los niveles de plaquetas porque le bajaron muchísimo en un solo día”, expuso.