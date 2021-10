No asiste la mayoría de regidores a reunión de Cabildo en Peñón Blanco

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM).- Cinco de los siete regidores que integran el cabildo del municipio de Peñón Blanco, Durango, no se presentaron a una importante reunión donde se presentaría el proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022.

Al respecto, el secretario del ayuntamiento Martin Mendoza señaló que dos de los cinco regidores que no se presentaron, con tiempo dieron a conocer que tenían temas de salud que no podían evitar, pero los otros tres no se presentaron aludiendo temas personales o laborales, algo lamentable, dijo, cuando estamos hablando de los ingresos y egresos que se ocuparan para el año 2022, cuando hay y tienen una responsabilidad con el pueblo que los eligió para este cargo.

Señaló el secretario del ayuntamiento, que el alcalde Naúm Amaya, está citando con carácter de urgencia a dos reuniones extraordinarias para el próximo lunes, ya que el tiempo se agota para presentar ante el Congreso del Estado este proyecto de la ley de ingresos y presupuesto de egresos para el 2022.

Cabe destacar que, en la Ley Orgánica del municipio, en el capítulo sexto de las facultades y obligaciones del presidente municipal, síndico y regidores, es aprobar su iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal que corresponde, y remitirla al congreso del estado a más tardar el día último del mes de octubre del año respectivo; aprobar libremente su proyecto de presupuesto anual de egresos en los términos de la presente ley, y remitirlo igualmente al congreso conjuntamente con La Iniciativa de ley de ingresos.

También, en la ley de Hacienda para los municipios del estado de Durango, en el artículo 14, los ayuntamientos formularán y aprobarán a más tardar durante la segunda quincena del mes de octubre de cada año, el proyecto de ley de ingresos, al mismo tiempo que su presupuesto de egresos con sujeción a la disposición de esta ley.

Asimismo, los ayuntamientos remitirán a más tardar el día 31 de octubre del año que corresponda al Congreso del Estado, la iniciativa de ley de ingresos que corresponde, la cual contendrá las respectivas tasas, cuotas y tarifas para el cobro de los contribuyentes municipales.

Comento al finalizar la entrevista el secretario del ayuntamiento, que solamente se presentaron dos regidores, Luis Antonio Reyes Puga y Aracely Morales, así como el síndico y el alcalde, de haberse presentado los otros tres regidores que no tiene justificación valida, se hubiera podido sacar este proyecto que es muy importante, quien no asiste por temas de salud, es totalmente comprensible, pero los otros tres están faltando a su responsabilidad, misma que les dio el pueblo con su voto.