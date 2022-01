No habrá aumento en el costo del agua potable en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Ante una ola de comentarios que se dio entre algunos ciudadanos de esta cabecera, el sub director del sistema de agua Potable y Alcantarillado de este municipio, Martin Calderón Arámbula, aclaro para esta corresponsalía, que en el 2022 no habrá aumento en el costo del recibo de agua potable.

Aclaro que la duda o la confusión ciudadana se dio en algunas personas que pagan su recibo de agua de manera anual, y quienes pagaron en el mes de enero del 2021 todavía tuvieron el costo de 90 pesos por mes, con su respectivo descuento, pero fue en el mes de febrero del 2021 que entro en vigor el aumento autorizado por el congreso, y paso a tener un costo de 130 mensual, y hoy que llegan a pagar se dan cuenta de dicho aumento, pero no es de este año, si no desde el mes de febrero de 2021.

Apunto Calderón Arámbula, que basado en los salarios mínimos, a nivel nacional, y los incrementos a los insumos, el aumento de la canasta básica que a todos afecta, si se pudiera haber solicitado un aumento al costo del servicio del agua, pero sin embargo no será así, se continuara con el mismo costo por este año 2022.

Reconoció el sub director del sistema, que lamentablemente no se ha podido avanzar en el 40 por ciento de personas con rezagos en los pagos de dicho servicio, pareciera una rueda de la fortuna, unos se van poniendo al corriente y otros se van atrasando, pero al final de cuentas se mantiene un alto rezago de morosos, pero aun así se va trabajando de modo de no dejar sin el vital servicio a la comunidad en general.

Finalizo señalado que, en este momento se están aplicando los descuentos que se tienen autorizados en el cabildo, esto en los pagos anuales, para quien pague en el mes de enero tiene un descuento del 15 por ciento, febrero el 10 y en marzo el cinco por ciento, del mes de abril en adelante se cobra de manera normal, 130 pesos por mes.