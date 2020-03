No habrá clases en secundaria de Paso Nacional

PASO NACIONAL NAZAS DGO. (OEM). –Padres de familia de la Escuela secundaria Ricardo Castro de esta cabecera, se reunieron a las afueras de la mencionada institución educativa para debatir si se permitía la entrada de alumnos y maestros este próximo lunes dos de marzo, llegando al acuerdo no se abrirá la escuela hasta que no se presente de manera personal el subsecretario de educación en la Laguna Cuitláhuac Valdés Gutiérrez.

Apuntaron que este lunes estarán exigiendo la presencia personal del subsecretario de educación en la laguna Cuitláhuac Valdez Gutiérrez, y deberá de estar acompañado como mínimo de supervisor de la zona, el responsable de la cooperativas escolares y el jefe de las secundarias técnicas, y por supuesto el subsecretario de educación en la región laguna, de no asistir mínimo estas personas a una reunión en la secundaria Ricardo Castro en Paso Nacional, la escuela no abrirá sus puertas y las manifestaciones se harán cada vez más exigentes y fuertes, al grado de cerrar carreteras, todo –dijeron- por no ser escuchados ante la grave problemática que se tiene desde hace mucho tiempo.

Señalaron los padres de familia que ya están cansados de que solo envíe la secretaria de educación en el Estado a personas con cargos de tercer o cuarto nivel que no pueden brindar ninguna solución a sus demandas, estando presente la mesa directiva del comisariado ejidal de Paso Nacional, quienes se unieron a la protesta asegurando que apoyaron en todo lo que los padres de familia demanden, ya que ellos han visto como alguien llega a esta secundaria y hace un manejo nada claro de los recursos económicos que se tienen, los cuales son en miles, y sin embargo la institución educativa cada día está en peores condiciones y el dinero que generan las parcelas lo desaparecen sin ninguna respuesta satisfactoria.

Concluyeron manifestando que tiene muchos meses pidiendo auditorias claras y respuestas satisfactorias de los miles de pesos que se han desaparecido, atención personalizada del subsecretario y solo los traen con vueltas esperando que las exigencias se les oliven a los padres de familia, y este asunto ya toco fondo, de ahí que ahora no habrá solución hasta que no se presente personalmente el subsecretario de educación, de no ser así las protestas subieran de tono cada día.