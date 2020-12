No habrá posadas navideñas en parroquia de Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Este año no habrá posadas navideñas en la parroquia católica de Canatlán, Durango, debido a la pandemia por el Covid-19 que se vive actualmente, solo se ofrecerá la Misa de Acción de Gracias los días 24 y 31 de diciembre, con motivo de la Navidad y el fin de año, respectivamente.

Este miércoles 16 de diciembre, fecha en que tradicionalmente iniciaban las posadas, nueve días antes de la Navidad, ya no habrá canto de villancicos ni procesión con la presencia de las imágenes a bulto de José y María pidiendo posada, ante la algarabía y devoción de niños, jóvenes y adultos.

En el templo parroquial San Diego de Alcalá se observa el tradicional nacimiento o pesebre colocado en el ala oriente, a donde llegan personas a observarlo, en instalaciones que están debidamente protegidas como lo marca el protocolo sanitario, con la presencia de tapete sanitizante y gel antibacterial a la entrada.

Entrevistados por separado, el sacristán Pedro y la secretaria parroquial Anahí González informaron que no se programó ninguna actividad relacionada con las posadas, ni presenciales ni virtuales, algo que no se había presentado nunca o al menos que no se tenía conocimiento, debido a la pandemia que se vive a nivel mundial y de la cual Canatlán no escapó.