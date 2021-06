No hay agua ni aire acondicionado en ISSSTE Gómez Palacio: derechohabientes

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Derechohabientes del hospital del ISSSTE Gómez Palacio, externan su inconformidad porque no hay suministro de agua, aunque las cisternas se están llenando con pipas, además no prenden los aparatos de aire acondicionado, a pesar de las altas temperaturas que se presentan en la región lagunera, incluso hay trabajadores que optaron por llevar sus ventiladores.

En un recorrido por este nosocomio se conoció sobre estos servicios que son deficientes y causan molestia a los derechohabientes y a empleados del mismo hospital, pues se han tenido que suspender y reprogramar cirugías.

Quejas por falta de suministros / foto: Carlos Mendoza | el Sol de Durango

Según comentarios del personal del ISSSTE, el pasado sábado por la noche se quemaron unas palmas y afectaron el suministro de energía eléctrica, pero se está resolviendo y ya funcionan distintas áreas del hospital, pero prevalece la queja de los pacientes, familiares y trabajadores por la carencia de estos servicios.

Algunos derechohabientes no quisieron dar sus nombres por temor a represalias, pero otros que tienen a sus familiares si lo hicieron, tal es el caso de Milagros Huerta Gaytán y María de los Ángeles Díaz González, quienes expusieron que un familiar estaba programado para operarlo el martes 15, pero ante la falta de energía eléctrica, lo reprogramaron para el viernes 18 de junio.

La operación es por una fractura de cadera, pero no se pudo realizar, ya que no había agua ni aire acondicionado y así no se podía realizar la cirugía, pero sabemos que desde hace unos 15 días tienen ese problema en este hospital, comentaron.

Cabe mencionar que se intentó contactar al director del ISSSTE, pero al llamarle a su celular para poder entrevistarlo, enviaba al buzón, además es justo mencionar que en la entrada se encuentran varias palmas quemadas, las cuales se incendiaron la noche del sábado o madrugada del domingo.