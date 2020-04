No hay casos confirmados de Covid-19 en Vicente Guerrero

CD. VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). –Hasta las doce del mediodía de este domingo 12 de abril, no se tenían confirmado por ninguna autoridad competente algún caso de Covid-19 en este municipio,lo que circula en las redes sociales son suposiciones o información que no está avalada por un organismo oficial.

Lo anterior lo menciono el alcalde Orlando Herrera Aviña, quien señalo que aún se mantiene la información de un caso sospechoso de portar el virus Covid-19, pero serán las autoridades del Estado en temas de salud, quienes den a conocer si este caso ya es confirmado o está descartado.

Comento que en este tema de informar sobre los posibles casos del coronavirus, son la secretaria de salud a través del centro de salud, o el Instituto Mexicano del Seguro Social, recalcando que el caso que esa como sospechoso lo maneja el IMSS, pero hasta la hora de la entrevista con El Sol de Durango, no se le había informado que este ya fuera conformado, puesto que se le adelanto que los resultados oficiales de dicho caso, estarían en condiciones de darlos a conocer a mediados de la presente semana, pero si llegaran a conocerse antes de manera inmediata seria informado de manera oficial a la comunidad.

Se le cuestiono al alcalde sobre una fiesta que se realizó en este municipio el pasado fin de semana, el cual reconoció que efectivamente se envió a la policía municipal para verificar dicha fiesta, en la cual era solo la familia al interior de su hogar, en ningún momento llegó gente de fuera a convivir, si es cierto que había música en vivo, pero reconoció que como autoridades tienen la obligación de recomendar que se eviten las reuniones, pero no se puede evitar que como familias tenga música o se diviertan al interior de su hogar, si se cuidó que no llegara gente extraña a los que ahí habitan, sin dejar de reconocer que es una irresponsabilidad no acatar las indicaciones de las autoridades.