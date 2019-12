No hay demanda hotelera en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- La presencia de visitantes en temporada vacacional decembrina no la registran hoteles de Canatlán, lo que demuestra que el municipio no es de vocación turística o ésta no se refleja en el rubro de hotelería.

Entrevistada al respecto, Sofía Arreola Pérez, propietaria del hotel de más renombre en Canatlán menciona que no hay demanda hotelera ni en este ni en otros períodos vacacionales, que al contrario, disminuye al salir a vacacionar los agentes de viajeros que en lo general son la clientela habitual.

Con muchos años trabajando en este rubro de prestación de servicios, la señora “Chofi” -como se le conoce de estimación- respondió que desconoce si hay mucha o poca presencia de visitantes en Canatlán en la presente temporada navideña , lo que sí es que no hay la tradición o la cultura de hospedarse en hotel.

Quienes acuden a Canatlán son personas de la región que vienen a visitar a su familia, que tienen a donde llegar, ya sea la casa paterna, de los hijos, las hermanas, algún familiar, es parte de la cultura, al ser una fiesta que se vive en familia y se busca el calor del hogar.

Las personas que pasan acuden a Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro, sitios que en realidad están muy cerca y provoca que no haya necesidad de pasar una noche en Canatlán.

Pareciera curioso pero la verdad es que lejos de incrementarse baja la ocupación hotelera en este tiempo, por lo menos en el hotel Ocho Hermanos, que es el de mayor tradición y seriedad en ciudad Canatlán.

Disminuye porque dejan de laborar los agentes viajeros que de manera cotidiana transitan por la región, puntualiza la entrevistada.