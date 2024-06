No hay más recursos para Agua Saludable en La Laguna

Lerdo, Durango (OEM).- Homero Martínez Cabrera, alcalde de Lerdo, la mañana de este jueves durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, lamentó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), les haya confirmado que no habrá un solo peso más destinado para la conclusión integral del proyecto, Agua Saludable para La Laguna.

El la víspera de la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el edil, dijo que “textualmente gente de la Conagua me ha dicho que está muy complicado ya que está muy complicado que no está en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda meterle a la mejora y eficiencia de las líneas de conducción un solo peso, este año no hay nada, a ellos los que les toca este año y ya le tocará en su momento a Claudia Sheinbaum”, expuso.

Agregó que con estos últimos datos es que solamente llegarán a cinco de los nuevos municipios pero a la misma población de las comunidades aledañas a ASL que no es posible que si se esté enviando el vital líquido a otros municipios y ellos que están cercanos no tengan lo elemental en esta materia.





Reiteró que eso se veía venir previo al inicio del proceso electoral y en medio de la coyuntura de la entrega de procesó recepción. Confía en que Sheinbaum Pardo le dé continuidad al proyecto con la inyección de recursos que es lo que necesita este proyecto de gran calado.