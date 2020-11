No hay programas del Gobierno Federal para el campo, denuncia secretario de SAGDR Durango

REGIÓN LLANOS DE DGO. (OEM). –El campo de Durango vive una situación muy difícil, y desde el inicio de la actual administración estatal, no ha sido fácil, al principio se tenía el apoyo del Gobierno Federal, hoy en estos dos últimos años lamentablemente no es así, del 2018 al 2019 hubo un recorte al presupuesto del campo de casi el 50 por ciento, y del año 2019 al presente año quedo la SAGDR prácticamente sin ningún programa por ejercer en coordinación con el gobierno federal.

Lo anterior lo manifestó el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del estado (SAGDR) Joel Corral Alcantar, esto al acudir como invitado del programa de la Grilla Llanera que se trasmite por Facebook Live, ahí detallo que el Gobierno Estatal tiene el pleno conocimiento de la situación que se vive en el campo, y la ciudadanía también sabe cómo están las cosas de los recortes, hoy en los últimos años se ha impactado de manera muy negativa, la sequía del 2019, el año nada bueno con el temporal del 2020, como es el caso de la región norte, donde la gente no pudo ni sembrar por la sequía, todo esto convierte en un grave problema la situación del campo de Durango.

Reconoció Corral Alcantar, que se necesita y mucho el apoyo del Gobierno Federal para afrontar tanta problemática, pero sin embargo el mandatario estatal Rosas Aispuro, instruyó a la SAGDR para que se armaran programas y esquemas locales que pudieran ayudar en algo a las familias campesinas, teniendo lo que se consideran las columnas vertebrales, la entrega de suplemento alimenticio para el ganado y la entrega de semilla de frijol y forrajera, además de la entrega de fertilizante orgánico.

Ya estamos en la etapa de la trilla de frijol y desgraciadamente no fue el año que se esperaba, si estuvo un poco mejor que el 2019 en algunas zonas, pero con un promedio de rendimiento de frijol de 300 kilos por hectárea no sale ni para los gastos de los campesinos, y en las zonas como el norte o el semi desierto de san Juan de Guadalupe, Simón Bolívar y Santa Clara, o no lograron sembrar por las sequia o no levantaron ni para recuperar la semilla, y ese es otro grave problema para las familias campesinas de Durango, dijo.

Señalo Joel Corral, que se está pidiendo al Gobierno Federal a través de SEGALMEX que el precio del frijol que tienen como precio piso, lo puedan modificar, ya que en la oferta y la demanda el precio oficial en lugar de ayudar a los campesinos los perjudica, ya que por la poco cosecha el precio puede ser más alto, y el precio oficial los jala pero hacia abajo y no les ayuda, al contrario los perjudica, de ahí que confiamos en que se puedan sensibilizar y con ello ayudar a los productores frijoleros en un año más de pérdidas por la poca cosecha.

Señalo que este 2020 lo cerraran entregando un seguro agrícola catastrófico estatal, cuando antes se podía armar un plan con 80 o 100 mil hectáreas, hoy solo podemos con 40 mil, y se entregara antes de cerrar el año para ayudar aquellos productores que más lo necesitan, dijo.