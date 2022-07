No hay un aumento de casos positivos de Covid en pruebas de la Cruz Roja

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –No se ha detectado un aumento considerable de personas contagiadas de Covid-19, esto en las pruebas que realiza el personal de la Cruz Roja delegación Guadalupe Victoria.

Entrevistados en la farmacia y consultorio de la delegación de la Cruz Roja, señalaron los responsables de las pruebas de Covid, que no han detectado un aumento de personas que salgan positivas, en el pasado mes de junio solamente salieron dos personas positivas, y estas se hicieron la prueban porque ocupaban el comprobante para realizar un viaje el extranjero, no llevaban síntomas o malestares, es decir que eran asintomáticos.

"Del resto de las pruebas que se han estado realizando, todos han salido negativos, reconociendo también que no se presentan personas con síntomas o malestares con la intención de saber si contrajeron el virus, el 95 por ciento de las personas que solicitan prueba, son para realizar algún trámite o viaje que les exigen una prueba de negativos a dicha enfermedad", señaló.

Por otra parte, médicos particulares que fueron cuestionados por El Sol de Durango, señalaron que han estado atendiendo personas que llegan con todos los síntomas al Covid-19, mismos no se hacen las pruebas, se les revisa y se les señalan que pueden ser portadores del virus por lo malestares que tienen, solicitan medicamento y se retiran a sus domicilios, sin acudir a realizarse la prueba, y de estos el 99 por ciento solo sienten un malestar muy parecido a una gripa leve, es decir que la vacuna hace su trabajo de no atacarlos de manera más delicada.

Reconocen los médicos entrevistados, que de las personas que se han presentado con el contagio de la Covid-19, ya no muestran preocupación cómo se tenía meses atrás, que les daba miedo haberse contagiado, esto debido al alto índice de hospitalizaciones y muertes, hoy lo ven como una enfermedad normal, e incluso se les pide que tengan un aislamiento de por lo menos dos semanas, mismo que no hacen porque en pocos días se sienten mejor y salen a realizar sus labores de manera normal, algo que no es correcto porque son portadores del virus activo y pueden contagiar a más personas.