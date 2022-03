No me bajo, ni me rajo sigo en espera de la decisión de mi partido: Gaby García

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). –Entrevistada a las afueras de su vivienda Gabriela García Breceda, fue muy clara al señalar que no se ha bajado, ni se ha rajado a la intención de ser la candidata a presidente municipal por su partido el Revolucionario Institucional (PRI), continua en espera de la decisión final de su partido.

Apuntó que también a ella la han sorprendido con el rumor que se ha hecho correr en las calles de la cabecera y en las comunidades, donde señalan que la licenciada Gaby, como se le conoce, ya se había bajado de la participación interna, cuando es totalmente falso, dijo, estoy en espera de que mi partido con el tiempo legal y necesario, tome una decisión, ya sea que mi compañera regidora sea candidata, o su servidora, pero Gaby García sigue firme en su propuesta, dijo.

Al cuestionarla si sabía quién había hecho correr el rumor, no quiso ahondar mucho en el tema, ya que aseguró lo desconocía, pero también comento que pueden ser comentarios que la misma ciudadanía haga al ver que la decisión del directivo Estatal se ha tardado, probablemente la gente no ve un nombre o movilidad política local y piensan que ya no estamos interesados en participar, pero eso no es verdad, respetuosamente estamos en espera de que el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, tome una decisión de quien será quien lleve la responsabilidad de luchar y ganar la presidencia municipal de Pánuco de Coronado.

Concluyó la licenciada Gaby como se le conoce, agradeciendo a la comunidad que se han estado comunicando con ella, o que en la calle la detienen para preguntarle porque ya no quiso participar en esta contienda, a quienes reiteró, que respetuosamente les aclara que es un falso rumor, ella sigue firme con la decisión de ser candidata a presidente municipal, de la alianza "Va por Durango", solo se está en espera de la designación del directivo Estatal del PRI.