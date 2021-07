No me descarto ni para ir al cielo: Manuel Espino

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- “No tengo aspiraciones, pero un día dije que no me descarto ni para ir al cielo, menos para la gubernatura de Durango, pero, primero las damas- al referirse a Marina Vitela”, comentó el Comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino Barrientos.

Al ser entrevistado a las 13:30 horas del miércoles sobre su posible aspiración para el próximo proceso electoral del 2022 luego de la firma de convenio en el despacho de la Presidenta Municipal Marina Vitela Rodríguez, dijo lo anterior tras ser cuestionado sobre el tema político y en forma caballerosa y al referirse a la primera autoridad de Gómez Palacio, concluyó al decir, “Primero las damas” y luego se hizo a un lado y Marina Vitela se dijo contenta sobre todo porque, “En México aún hay caballeros en la política”.

Espino Barrientos afirmó que no se descartara “ni para ir al cielo”, “menos para ser Gobernador de Durango”, pero al estar con la alcaldesa Marina Vitela afirmó, “primero las damas” y se hizo a un lado para dar paso a la Presidenta Municipal.

Cabe mencionar que el funcionario federal firmó un convenio con el ayuntamiento gomezpalatino que representa Marina Vitela, en materia de reclutamiento de jóvenes para ingresar al Servicio de Protección Federal.

Por otro lado, al referirse a la Consulta popular nacional se desarrollará para que la ciudadanía apruebe que sea posible iniciar un proceso judicial a personajes que han pasado por cargos públicos importantes.

Dejó en claro que es una iniciativa del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para combatir la impunidad a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado, luego de que ex alcaldes, ex gobernadores y ex presidentes hicieron alguna “travesura” o algún acto ilícito durante su gestión y permanecen en la impunidad.

Con base a lo anterior, el Comisionado del Servicio de Protección Federal dejó en claro que para eso se va a realizar el próximo 1 de agosto la Consulta Popular Nacional y no es una promoción a título personal, sino de la dependencia federal que dirijo a nivel nacional.