No permitiré que amenacen a las familias de Nombre de Dios: Nancy Vázquez

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM).- En tono de molestia la candidata a la Presidencia Municipal, Nancy Vázquez Luna, pidió que dejen de amedrentar a las familias de Nombre de Dios con la amenaza de quitarles los programas federales si no apoyan al candidato de enfrente, “los vamos a denunciar y no vamos a permitir que vengan a fregar a nuestra gente con sus amenazas que no se pueden cumplir, los programas están en la constitución y nadie se los puede quitar”, dijo.

Apuntó en el mismo tono de molestia, que cuando ella fue diputada local todos los legisladores, de todos los partidos, votaron porque estos programas se contemplaran en la Constitución, que fueran cuidados para que la ciudadanía no dejara de recibirlos, "y ahora vienen estas personas a tratar de amenazar, a asustar a la gente más humilde con que se los van a quitar si votan por otro partido diferente al de ellos, se los quitan madre, aquí esta Nancy Vázquez que no va a permitir que continúen amenazando familias”, dijo.

También comentó que cada partido político, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), realizan su parte, todos suman en el proyecto "Va por Durango", "todos luchando porque Esteban Villegas sea el próximo gobernador, de quien tengo la ventaja que es mi amigo, fuimos compañeros de bancada por tres años y lo conocí muy bien, una persona preparada, muy inteligente, preocupado por el desarrollo de Durango, “y en Nombre de Dios lo vamos a apoyar y vamos a ser Nancy Vázquez presidente municipal y Esteban Villegas gobernador”.

En los planes que se tiene para el próximo gobierno, Nancy Vázquez aseguró que busca la llegada de más fuentes de empleo, se dijo una conocedora porque ya logró en el año 2010 llevar una maquiladora que genera miles de empleos, actualmente hay empresarios que están dispuestos a invertir en hoteles, en fuentes de empleo y desarrollo, "solo están a la espera de que lleguemos a la administración municipal, porque ya estamos trabajando desde ahorita, no nos estamos esperando para llegar a e iniciar con las gestiones, ya las estamos haciendo”, señaló.

Respecto al tema de salud mencionó que las familias ya la conocen, porque nunca ha dejado de apoyar el centro de salud, ni como alcaldesa ni como diputada local, "y sin tener ningún cargo también hemos estado al pendiente de como apoyar la salud de las familias de Nombre de Dios, el centro de salud requiere de mucho apoyo, se necesita fortalecer machismo la salud de las familias y lo haremos desde el gobierno municipal", aseguró.

Para concluir, reiteró la invitación a los de “enfrente” para que dejen de amenazar familias, “déjenlos que ellos tomen su decisión libremente, no se provechen de las necesidades de las familias más humildes, gánense los votos con propuestas, con compromisos, no con amenazas, los vamos a denunciar y con pruebas, porque tenemos grabaciones”, puntualizó.