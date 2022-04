No podemos permitir que sigan y regresen los que no tienen escrúpulos: Marina Vitela

En dos eventos multitudinarios que enmarcaron los arranques de campaña de las candidatas a los gobiernos municipales de Gómez Palacio y Lerdo, Marina Vitela, dio a conocer parte de los programas contemplados para Durango

Comarca Lagunera.- La gente no quiere que sigan y regresen los que han saqueado Lerdo y Gómez; no lo podemos permitir, aseveró la candidata al Gobierno del Estado por la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela, al arrancar las campañas de Betzabé Martínez, en Gómez Palacio; y de Tere González en Lerdo.

En eventos multitudinarios, donde los laguneros refrendaron su respaldo a Tere y Betzabé, Marina destacó que su proyecto de gobierno tiene como base fundamental la familia, “porque la familia es el centro de todo”.

“No les voy a fallar, este pueblo sabe mi historia y por ustedes me voy a partir el alma, no podemos permitir que regrese la gente que no quiere ayudar”, dijo contundente.

Aseveró que sus propuestas están basadas en lo que ella ha recabado casa por casa y en ese sentido, luchará para detonar la economía de los hogares, que las madres solteras y trabajadoras tengan estancias infantiles seguras para sus hijos, además de becas y el Banmujer que les otorgará créditos sin intereses.

Habrá centros de rehabilitación gratuitos para jóvenes que han caído en las drogas, contarán con programas de becas para sus estudios y apoyo al transporte. A los maestros buscará normalizar las plazas y otorgar contratos para el sector salud, además de la construcción del aeropuerto de carga y descarga que ayudará al sector productivo.

Los asistentes apoyaron las propuestas de las candidatas, “les daremos nuestro apoyo, son mujeres que conocemos y sabemos que harán un gran papel en beneficio de la Comarca Lagunera y Durango”.

Por su parte, el señor Jesús González, dijo que con Marina se rompe el vicio de opresión que se tenía con el PRI; “ella representa el cambio verdadero que podrá transformar lo caduco y renovarse”.