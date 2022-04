No reanudan clases maestros de la Sección 44 en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).-Luego de que el dirigente de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lorenzo Salazar, informara que este 5 de abril se reanudarían las clases en los planteles escolares atendidos por trabajadores de esta organización sindical, en Canatlán las escuelas permanecen cerradas.

Por su parte, el dirigente seccional Timoteo Estrada Martínez explicó que el pasado lunes por la tarde se reunieron aproximadamente 40 compañeros que conforman la delegación D-1 -2 de Canatlán y el acuerdo fue para analizar el comunicado que les hizo llegar Lorenzo Salazar.

En el documento se encuentran los logros obtenidos, "pero nuestra inquietud es porque en un principio de nuestro movimiento se tomó el acuerdo que no se regresaría a clase hasta en tanto no se solucionara al 100% la demanda, cosa que al analizar el comunicado del gobernador del estado, vimos que si hubo acuerdos significativos, muy buenos, de un 70 u 80% pero los compromisos que hizo el gobernador con nuestro líder no nos deja un tanto satisfechos por el temor a que no se vayan a cumplir con los acuerdos", dijo el entrevistado.

Escuela Gral. Lázaro Cárdenas en Canatlán, Durango | Foto: Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Agregó que "particularmente comentarle que, hay un faltante de varios millones de pesos, donde el gobernador se comprometió a través de las mesas de diálogo, donde dijo que a partir de abril, mayo, junio y julio estaría solucionado el problema al ciento por ciento”

Timoteo Estrada explicó que la incertidumbre e inconformidad de algunos es que no se cumpla condicho acuerdo, como se ha manejado, al cien por ciento.

"Algo muy importante es que ya estamos en vísperas de que el gobernador concluirá su sexenio, eso es algo que no nos deja un tanto conformes. La intención nuestra de hoy martes es reunirnos con el profesor Lorenzo, en la Sección 44 en la ciudad de Durango, ya tenemos la cita previa y estando ahí, frente a frente, él nos dé un panorama más claro, más abierto y si ahí hay dudas nos las aclare el profesor Lorenzo", concluyó el dirigente sindical delegacional.