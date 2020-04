No respetan ciudadanos las cintillas de protección civil en V. Unión

CD. VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). –Muchos ciudadanos de este municipio no respetan la instrucción de los diferentes órdenes de gobierno de permanecer en casa, incluso hay quienes aun que vean que la plaza de armas se encuentra acordonada para evitar el confinamiento de personas, quitan los cordones para reunirse desafiando a la autoridad.

Foto: Marco A. Robles | El Sol de Durango

Señalaron vecinos de la plaza de armas, así como personal que por las mañanas acude a barrer y regar las áreas verdes de lugar público, que han tenido en varias ocasiones que llamar a los elementos de seguridad pública porque hay personas que llegan y retiran los cordones de prevención para poder estar conviviendo en la plaza, y es hasta que llegan los elementos policiacos es que se retiran molestos porque creen que estas medias son una exageración ante la problemática del covid-19.

Foto: Marco A. Robles | El Sol de Durango

Comentaron que la plaza de armas de esta cabecera tiene aproximadamente una semana que está cerrada, y con el paso de los días se continúan viendo personas que no les interesa la petición o la restricción para permanecer en sus hogares, ya que muchos los que acuden a este lugar lo hacen porque dicen no les gusta estar encerrados en sus casas, de ahí que consideran los entrevistados, se tendrá que llegar a usar la fuerza pública para que la gente entienda que esto no es un juego y que es necesario mantenerse en sus casas lo más posible.

En el recorrido que realizó el corresponsal de El Sol de Durango por las calles de esta cabecera, lucen con pocas personas, muy poca gente se ve en las calles de la periferia, pero en la zona centro por las mañanas se ve como un día normal, incluso familias completas con niños y personas adultas comprando o caminado por los comercios de la zona centro, sin mostrar ningún preocupación o cuidado para no llegar a contagiarse de este virus que azota al mundo entero.