No solo en la sierra hay inseguridad para los trabajadores de la Salud pública: Marilú Avalos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –Con el retiro provisional de los pasantes de medicina de los diferentes centros de salud del Estado, la directora del Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de esta cabecera, Marilú Avalos García, reconoció que no solo en la parte de la sierra hay inseguridad para los trabajadores de la salud, también en estos lugares se han vivido momentos muy difíciles, y no solo los pasantes, todo el personal ha tenido situaciones críticas, dijo.

Te puede interesar: Pese a asesinato de Erik Andrade, SSa seguirá enviando médicos residentes a zonas inseguras

Compartió la directora varios de los momentos de inseguridad y terror que han vivido como trabajadores de la salud, mencionando una ocasión que un doctor titulado atendía en esta cabecera y centro de salud, a un paciente, y en dando momento este saco una pistola de entre sus ropas y se la coloco al doctor en la cabeza molesta, afortunadamente se logró tranquilizarlo y bajo su arma, pero fueron momento de terror y miedo para todos los que se encontraban presentes.

Otra de las anécdotas que mencionó la directora, fue cuando por petición del ministerio público en turno, se solicitó la verificación de las lesiones físicas de una persona, se le reviso y se hizo el informe solicitado, pero a los pocos días se presentaron unas personas armadas, quienes amenazaron a la directora e incluso con causarle daño a su familia por haber cumplido con la petición que hiciera un agente del ministerio público.

Una anécdota más vivida en este centro de salud, fue cuando una persona se molestó por algún tema de un medicamento, por el trato e incluso algunos aventones que le propino esta persona molesta a la enfermera que la atendía, la enfermera que se encontraba con poco tiempo de embarazo, perdió su bebe a causa de estas lesiones.

Local Proponen que médicos pasantes concluyan servicio social en Durango y Gómez Palacio

Al cuestionar sobre el servicio de vigilancia que se tiene en algunos centros de salud, menciono que son personas que no están armadas, no están capacitados para enfrentar este tipo de agresiones, ellos hacen sus rondines y vigilan que no entren a robar, que las personas que llegan a algún servicio se comporten de buena manera, pero si alguien agrede con una arma de fuego, los vigilantes no pueden hacer nada, no están capacitados ni tienen armas para enfrentarlos, ellos siempre están dispuestos y nos ayudan mucho, pero a esos niveles no pueden hacer nada lamentamente.

Al concluir la directora con algunas de las anécdotas que les ha tocado vivir a los trabajadores de la salud, reitero que no solo en la sierra hay agresiones al personal, no solo en esos lugares son amenazados, en todos lados, pasa, y como trabajadores lo sabemos, pero estamos confiados que nuestras autoridades encontrarán la manera de que se pueda trabajar con seguridad en todos los centros de atención para la salud en el estado, recalco.