No voy a cambiar por hipocresía, seguiré siendo el mismo: Valdez

VILLA UNIÓN POANAS DGO. (OEM). –Entrevistado en la plaza de armas de esta cabecera el presidente municipal Luis Valdez Valenciano, reitero en repetidas ocasiones que no va a cambiar su forma de ser, “no seré hipócrita tratando de aparentar lo que no soy, no dejare de divertirme con la musuca de banda ni vestiré de trajes, yo son como me ven y no voy a cambiar”, reitero.

La entrevista se realizó a través del programa en Facebook de la Grilla Llanera, perteneciente a esta casa editora, donde el alcalde menciono que tiene pensado realizar una obra grande, la cual será un velatorio publico donde se les pueda ayudar a muchas personas muy humildes en los momentos más difíciles, mencionado que hay ocasiones que pierden un familiar estas personas y tienen que pagar 25 o hasta más de 30 mil pesos y no tienen el dinero para hacer ese gasto, andan las familias muy tistes por la perdida y preocupadas porque tienen muy poco plazo para hacer el pago, por eso quiero hacer un velatorio público que se dedique a ayudar a los más pobres, que sirva para todas esas familias que pasan por este dolor y no tienen los recursos económicos para sepultar a sus ser querido.

Otra de las acciones que aseguró está apunto de iniciar, es un equipo especializado en detectar personas adultas mayores en calidad de abandono, a estas personas las deberán de estar monitoreando constantemente para que acudan a bañar a esas personas, asearlos y tenerlos en las mejores condiciones, llevarles un doctor y que los esté vigilando, hay muchos viejitos que por alguna razón se han quedado solos y viven en una situación muy crítica, pues montaremos un grupo de personas en vehículos con todo lo necesario para que acudan constantemente a ayudar y monitorear a estas personas, dijo.

De su manera personal de ser, reconoció Luis Valdez ser una persona que no tiene estudios, nunca le gusto la escuela, vivió una infancia carente de amor de padres y en una situación económica muy difícil, sufriendo burlas de los demás niños porque usaba casi siempre zapatos rotos, pero con el paso de los años se ha hecho en la escuela de la vida trabajando en los Estados Unidos donde después de varios años logro hacerse de una compañía constructora que le presta servicios al gobierno de los Estados Unidos, pero regreso a buscar ser presidente municipal porque aseguran hay muchas cosas que hacer en bien de la gente más pobre, que es la que le preocupa más que hacer obras de relumbrón, llevar el internet a los pueblos que no tienen, fortalecer las bibliotecas con tecnología y brindar apoyo a los adultos mayores que viven en calidad de abandono.

“a mí me gusta la música de banda, es mi pasión y no voy a dejar de divertirme, ahora ya no lo hago en público como lo hacía antes de ser presidente, ahora lo hago en mi casa, en lo privado cuidado la sana distancia, solamente con mi familia, no voy a vestir de traje, no voy a ser hipócrita como muchos otros, yo soy así, de pueblo y hablo francamente, así voy a seguir porque así me conoció la gente que voto por mí”, recalco.