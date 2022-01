Norma Ruiz: morenista que aspira a gobernar Nuevo Ideal

NUEVO IDEAL, Dgo. (OEM).- Norma Alicia Ruiz González aspira a gobernar el municipio de Nuevo Ideal, Durango, encabezando el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el actual proceso electoral 2021 -2022.

Norma Ruiz, como se le conoce en el medio educativo y político de Nuevo Ideal, resalta orgullosa su origen en la comunidad Tejamen, antiguo centro mineral del hoy municipio Nuevo Ideal, proveniente de una familia hecha en la cultura del esfuerzo, el trabajo y la perseverancia, hija de Miguel Ruiz Adame y María Luisa González Parra.

Orgullosamente catedrática en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) #173, institución educativa donde cursó sus estudios de nivel medio superior, estudios que compaginaba trabajando en la tienda Olvera; recuerda con orgullo su origen humilde y su extenso recorrido laboral, desde los 15 años de edad, trabajando en Nogales, Sonora, en una maquiladora.

Enamorada de la vida y de su labor docente, la entrevistada también destaca su pasión por la política, considerándose ciento por ciento morenista.

"Tengo varios años en la lucha y el recorrer varios municipios como suplente a la diputación Local por el octavo Distrito, en especial a Nuevo Ideal, me dio la oportunidad de conocer y percibir la soledad, la pobreza, la enfermedad, la incertidumbre en la que vive mucha gente por no tener un trabajo seguro y una vivienda digna, y no había necesidad de que la gente lo externara, el simple hecho de verles a los ojos se reflejaba su realidad", menciona.

Agregó que "no puede ser posible que vivamos en un país tan rico y pobre a la vez, en dónde unos cuantos viven como reyes y el resto del pueblo con unos cuantos pesos en sus bolcillos viviendo al día. Razones tengo de sobra para seguir en la lucha y aportar mi granito de arena desde mi trinchera para la transformación a nuestro país.

Creo en un cambio verdadero, creo en nuestro presidente Andrés Manuel López obrador, creo en un cambio de conciencias y creo en un proyecto de nación. Sé que hay mucho por hacer, pero seguiré luchando por dejarles a mis hijos un país mejor", concluyó.