Nuevo dirigente cenecista del valle de Santiago Papasquiaro

SANTIAGO PAPASQUIARO,.DGO.(OEM).- José Luis Díaz es el nuevo presidente del Comité municipal campesino zona valle de Santiago Papasquiaro.

Pedro Silerio Garcia, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Durango le tomó protesta al cargo, al igual que a María Guadalupe Cornejo, secretaria general de la del CMC CNC santiaguero.

El salón del ejido José María Morelos, en el poblado también conocido como Chinacates, fue el Marco en el cual se dieron cita la clase política priista y también los liderazgos cenecistas del valle

La toma de protesta la hizo el presidente estatal de la CNC, Pedro Silerio García, quien hizo un llamado llamado a la unidad y al trabajo en favor de los productores, no sin antes reconocer el quehacer realizado por Óscar Guadalupe Rivera Flores al frente de la organización campesina.

Este encuentro del cenecismo local tuvo la presencia del dirigente priista municipal Sergio Favela Rodríguez y la regidora Aide Ortega Salas, quienes refrendaron su apoyo a este sector tan importante del Revolucionario Institucional.

Con ellos, los ex alcaldes Manuel Rivera Carrasco y Albino Ponce Barrón además del ex diputado Jesús Ever Mejorado Reyes.

Dentro de los temas que se plantearon en la reunión, estuvo el grave problema que se tiene con el servicio eléctrico que afecta los pozos agrícolas, un tema que el dirigente estatal Silerio Garcia tocará con la empresa paraestatal, en la búsqueda de que se mejore la situación respecto al servicio.