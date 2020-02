Nuevos programas del INSABI apuestan a la prevención: JS Rodeo

RODEO, Dgo. (OEM).- Los nuevos programas de salud que ha implementado el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) están apostándole más a la prevención de acciones de salud y a un mayor compromiso de la gente en estas actividades, dijo la Doctora Alejandra Fernández Mata, directora de la Jurisdicción Sanitaria # 4 con sede en Rodeo.

Entrevistada en la sede jurisdiccional, la profesionista adelanta que hay nuevos cambios en los programas, se le apuesta a la prevención, a la buena alimentación, al ejercicio, a las detecciones y todo es en el primer nivel.

“Vienen nuevos programas, ahora la federación está enviando algunos cambios, ahora con mayor participación de la comunidad, como se maneja en el IMSS- Bienestar. Se destaca mucho la acción comunitaria; trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) y todos los miércoles eran días de acción comunitaria y esto es lo que vemos ahora con los nuevos formatos que nos han enviado, porque no hemos recibido capacitación”.

Viene un sistema de información de salud, especial para la acción comunitaria; la gente tendrá que tomar su responsabilidad, limpiando patios, lavarse las manos, lavar los alimentos, entre tras cosas.

A la pregunta de si esto no se hacía antes, respondió que tienen un programa de Promoción a la Salud, en el cual se platicaba, se trabajaba de la mano con la gente; se tiene a tres municipios promotores de salud, como lo son Ocampo, Rodeo y se trabaja en Indé. Habrá personas de acción comunitaria trabajan de la mano con nosotros, asevera.

“Estamos preparando nuevas estrategias, ya lo hacíamos pero ahora será mucho más, en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) se quiere que todo sea parejo

Estará mejor, la gente tiene que comprometerse más, ahora se busca que ella tome sus responsabilidades, que se cuiden, que no solo se diga que falta medicamento sino que cada quien se proteja mejor, porque mira Usted a una persona diabética comiendo pan, tomando refrescos, no haciendo ejercicio, lo cual no ayuda a su salud.

Se busca un trabajo en equipo, en que la sociedad participe, terminó diciendo la Doctora Alejandra Fernández Mata.