Oficinas de presidencia municipal permanecerán abiertas en temporada decembrina

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Las oficinas de la presidencia de este municipio, no cerrarán sus puertas por temporada vacacional, tendrán horario normal de nueve de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, esto con la intención de brindar un buen servicio a la comunidad que en muchas ocasiones ocupan de algún trámite en estos días de vacaciones.

Lo anterior lo menciono el secretario del ayuntamiento Enrique Ramos García, quien informo que hace unos días el alcalde David Ramos Zepeda, reunió a todos los directores de los diferentes departamentos, para hacerles saber que las vacaciones se harían de manera dividida, es decir que de cada departamento sale la mitad del personal de vacaciones, del 19 de diciembre al 31 del mismo mes, y la otra mitad del personal, saldría a unos días de descanso, estos del tres de enero al 17 del mismo mes, ya del 2023.

Apuntó el secretario que, el alcalde hizo ver al personal que no puede ser posible que la ciudadanía venga en esos días a realizar trámites a la presidencia y todo este cerrando, o con guardias que en muchas ocasiones no solucionan la problemática, de ahí que les pidió su apoyo para que en su administración no se tenga cerrada la presidencia, siempre en los días hábiles estará abierta al público, en todos sus departamentos y en horarios de nueve de la mañana a tres de la tarde.

Detalló Enrique Ramos, que muchos paisanos vienen a visitar a su familia, pero también aprovechan para arreglar temas legales, o hacer pagos de predial o cualquier otra situación que se requiera algún documento de la presidencia municipal, y esta se encuentra cerrada, algo que no debe de ser, no podemos decirle bienvenidos paisanos, y no tener los servicios que ellos requieren, así que por esa y muchas razones más, la presidencia de Guadalupe Victoria tendrá abiertas sus puertas de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde, servicio normal al público, dijo.