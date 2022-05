Ofrece Nancy Vázquez recompensa para quien entregue grabaciones de amenazas

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM).- El miércoles 18 de mayo en un encuentro masivo con la militancia de la alianza "Va por Durango", donde se encontraba presente el abanderado del gobierno del estado Esteban Villegas y la candidata a la Presidencia Municipal Nancy Vázquez, ofreció una recompensa económica hasta de 20 mil pesos a quien le entregue grabaciones sobre las amenazas que están haciendo servidores de la nación por obligarlos a votar en contra de su proyecto político.

Nancy Vázquez dijo que no iban a permitir por ningún motivo que los de Morena usaran a los servidores de la nación para amenazar a las familias que reciben apoyos sociales, ya que estos están en la Constitución y nadie se los puede quitar, porque acuden a los domicilios para amenazar y amedrentar a las familias, asegurando que si no votan por Morena les quitaran dichos programas, "no se vale, y no lo vamos a permitir", dijo.

Te puede interesar: Vamos por traer más fuentes de empleo a Nombre de Dios: Nancy Vázquez

Reiteró que ofrece una recompensa de hasta 20 mil pesos a quienes cuidadosamente grabaran cuando estas personas acuden a decirles esto, “no tengan miedo, no pasa nada, con las grabaciones los denunciaremos por el uso indebido de programas federales, los cuales cuando se necesitó ser aprobados por el congreso, Esteban y su servidora votamos a favor, porque estamos convencidos que son de gran ayuda para las familias”, dijo.

Asimismo, Nancy Vázquez señaló que no tiene la menor duda del triunfo de Esteban Villegas al gobierno del estado, así como de ella a la Presidencia Municipal, pero tenía que cuidar mucho las malas prácticas de los de enfrente, de los de Morena, no iban a permitir que los siguieran amenazando, “porque han llegado al grado de decirles que cuando una servidora llegue a sus pueblos, a sus casas, no salgan, y me da mucho coraje que la gente por la ventana nos atienden con temor que estos los vean, aunque manifiestan que en las urnas van con nosotros, no se vale que estas personas los tengan amenazados de esa forma”.

Por su parte, Esteban Villegas reiteró lo dicho por Nancy Vázquez, y les pidió a los ciudadanos no tener miedo y salir libremente a los eventos públicos, a votar el próximo 5 de junio, ya que nadie les puede quitar nada, "y desde el gobierno del 2stado estaremos vigilantes de que no solo se mantengan los programas, si no que tengamos más, que se tengan medicinas, hospitales, doctores, apoyos en general, lo que dice Nancy es cierto, Nadie los debe de estar amenazando y nadie les va a quitar nada, vamos juntos a votar por la alianza Va por Durango, Nancy- Esteban, Esteban y Nancy”, concluyó.