GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- En el marco del 74 aniversario de El Sol de Durango, les compartimos que fue aproximadamente en el mes de abril del año 1965, cuando Oscar Morales Salinas recibía la oportunidad de participar como corresponsal en este periódico impreso, y desde ese momento, hace 56 años, continua vigente en búsqueda de la información para compartirla con los lectores de este diario.

Nacido en la comunidad de Santa Catalina de Siena, del municipio de Guadalupe Victoria, Durango, relata Oscar Morales que su señor padre acostumbraba suscripciones de periódicos de circulación nacional, así como varias revistas, y al verlas, hojearlas y leerlas, le nació el "gusanillo" de que un día su nombre apareciera en un medio impreso, y con el paso de los años logró su cometido, ser corresponsal de en ese momento, el único y primer periódico de circulación estatal, El Sol de Durango.

Comenta el decano de los corresponsales, que muchas de sus principales satisfacciones en este oficio es haber podido escribir, presionar y dar a conocer en su momento las grandes necesidades de Guadalupe Victoria, el como a través de sus notas se intensifico y logró que se construyera la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 26, la construcción de la carretera Guadalupe Victoria a Ramón Corona, la urgente pavimentación con concreto hidráulico de la calzada José Ramón Valdez y muchas obras más que pasaron por las páginas de El Sol de Durango.

Oscar Morales: 56 años de corresponsal en El Sol de Durango/ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

La cantidad de personas que ha entrevistado Oscar Morales a lo largo de los 56 años, se suman por miles, pero recuerda con gran gusto a muchos artistas que en su momento visitaron Guadalupe Victoria, de quienes tiene fotografías con ellos, tales como Maribel Guardia, El Piporro, Cruz Lizárraga, Lyn May, Priscila y sus balas de plata, Laura Flores, Prisma, y muchas más, y por supuesto con ex presidentes de la república, políticos de todos los diferentes partidos, ex gobernadores y muchos ex presidentes municipales.

Después de un lamentable acontecimiento que vivió hace unos días en su familia, relata que pensó en retirarse de ser corresponsal de El Sol de Durango, después de 56 años consideró justo que ya era hora de retirarse, pero sus hijas, su familia y muchos amigos le piden que continúe, que ocupa de mantenerse distraído haciendo lo que le gusta, buscar y publicar las notas de día a día de la región de los llanos, de ahí que aún tenemos corresponsal de El Sol para buen rato, dijo.