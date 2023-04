¿Otra vez, Morena la causa será?

Parafraseando al compositor Mario Molina Montes de la canción “Las nieves de enero”: ya se fueron seis años y llegaron las nuevas elecciones presidenciales. No tiene la culpa el gobierno de la 4T, sino quienes le tendieron la alfombra roja a Palacio Nacional.

Los adversarios de AMLO, encabezados por Claudio X Gonzáles y Alfonso de Hoyos, utilizan al PRI, PAN y PRD, para regresar a los negocios del círculo rojo de Palacio Nacional. Imaginaron que criticando al presidente y haciendo marchas con cualquier pretexto, no terminaría su sexenio. Error: A un partido y a un presidente no se le tumba criticándolo en los medios o con marchas, para eso está la sociedad a la que no se le puede engañar.

López Obrador resultó ser uno de los políticos más inteligentes, audaces y astutos de los últimos tiempos en la política mexicana. Y la oposición, en lugar de construir un proyecto alterno a la 4T, le apostó a un plan mediático en contra del presidente de la República, y por eso perdieron el rumbo. Hoy están pagando las consecuencias, no tienen una candidata o un candidato para 2024.

Da pena ajena, que una conductora de televisión como Lilly Téllez, sea una de las cartas de la oposición. La señora Téllez, piensa que atacando o criticando en las redes, se llega a la Presidencia de México. Lo mismo Ricardo Anaya, haciendo campaña en redes sociales desde Estados Unidos.

La triste realidad resulta que el PRI, PAN y PRD como partidos políticos se quedaron sin sus líderes históricos, sin figuras que los haga competitivos en una elección presidencial. Los empresarios opositores a la 4T, se han dedicado a hacer negocios con recursos públicos en los sexenios pasados.

Claudio X Gonzáles, muy pronto terminará diciendo como José Alfredo Jiménez: “Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale”. AMLO es un político, hay que ponerle enfrente a otro político, a ver si un día de estos, lo encuentra la oposición.

El PAN, PRI y PRD no están en la calle. En 2022 ganaron Durango y sin duda este 2023 el estado de Coahuila. Como dicen los gringos, es mejor un dólar que nada, y los mexicanos que somos más filósofos y poetas que ellos, decimos, más vale un Durango en la mano, que ver al Estado de México volar.

Ya que hablamos de mujeres y de traiciones, ocurre un fenómeno interesante, parafraseando al título de la telenovela, dos mujeres y un gobierno. Nos referimos a Delfina Gómez y a Alejandra del Moral, de quienes según se comenta, serán protagonistas de la elección más polarizada de la historia en el Estado de México.

Por cierto, el PRI se ha salido con la suya, en los Estados de Durango, Coahuila y Estado de México, donde pusieron a su candidata. Afirman, que fue un plan con maña del PAN y el PRD, para en su momento nombrar ellos el candidato a la presidencia de la República. La pregunta sería, ¿Lo permitirán los del tricolor nacional?