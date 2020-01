Padres de familia cierran primaria en Paso Nacional de Nazas

PASO NACIONAL Nazas Dgo. (OEM).- Desde el pasado ocho de enero de este año, padres de familia de la escuela primaria federal Cuauhtémoc de esta localidad, decidieron cerrar la institución educativa en reclamo por la falta de un maestro para el grupo de primer año.

Los padres de familia declararon para El Sol de Durango, que desde el inicio del ciclo escolar présente, 36 alumnos del primer grado no tienen maestro, y a estas alturas ven que los niños no están en igualdad de circunstancias que el resto de los alumnos, porque en ocasiones los directivos sólo se entretienen con ellos un momento pero no tienen sus clases como debe de ser, lo que les está causando un daño en su educación primaria, de ahí que los padres de familia decidieron cerrar la escuela y no van a permitir -dijeron- que ingrese nadie más hasta que no sea resuelto su problema.

Cabe Resaltar que este viernes 10 de enero los alumnos del sexto grado deberán de realizar un examen de Vital importancia a nivel regional, donde lamentaron mucho los padres de familia que esos niños no puedan realizar el examen si no ha sido resuelto su problema, y Por ende abierta la institución educativa, recalcando que ya han entregado escritos al sub secretario de educación en la laguna Cuitláhuac Valdez, quién una vez más no ha respondido a las demandas de estos padres de familia, afectando con su desinterés a todos los alumnos de la escuela primaria federal Cuauhtémoc de la localidad de Paso Nacional en el municipio de Nazas.

Apuntaron los padres de familia al momento de ser entrevistados que no han recibido ninguna notificación por parte de la secretaría de educación ante el cierre de esta escuela, poniendo en duda que las autoridades de educación a nivel Federal, así como el mismo presidente de la república quieran que se realice o se les de una mala educación a las nuevas generaciones de mexicanos.