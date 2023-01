Pagará Ayuntamiento de Poanas segunda parte de aguinaldo a trabajadores

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -Reunida la presidenta de este municipio Aracely Aispuro, con los mas de 140 trabajadores de servicios públicos del Ayuntamiento, les pidió un poco de comprensión por la falta de dinero en la tesorería municipal, “desde hace cinco meses que llegamos a la administración venimos arrastrando una serie de problemas económicos muy graves, pero estamos seguros que la próxima semana podremos estar en condiciones de pagar la segunda parte del aguinaldo que viene atrasada”.

Al ser cuestionada por este diario, reconoció que se tiene el adeudo de la segunda parte del aguinaldo, o de la llamada navidad a todos los trabajadores, en el mes de diciembre se hizo un esfuerzo y se entrego la mitad de lo que por ley les corresponde, hemos tocado puertas, gestionando y buscando de una y mil maneras poder tener el dinero para cumplirles a nuestros trabajadores esta segunda parte, y creemos que ya la próxima semana podremos ponernos a mano con ese pendiente.

Agradeció la alcaldesa a todos los trabajadores por su esfuerzo y dedicación para poder sacar adelante al municipio, se dijo orgullosa de contar con un equipo de personas comprometidas en cambiar el rostro del Poanas, “son ustedes los que con su esfuerzo y trabajo sacan la cara para que Villa Unión y sus comunidades sean mejor cada día, y no creen que a su amiga la presidenta se le olvida que hay compromisos, pero también les digo, traemos una serie de problemas económicos muy graves que tenemos que ir solucionando, esto aun de lo heredado por la pasada administración, pero no me escondo, aquí estoy pidiendo un poco de su comprensión, vamos a pagar lo pendiente y a seguir luchando juntos por un mejor municipio”, les dijo Aracely Aispuro.

De la misma manera la presidente municipal, abrió el micrófono para escuchar las necesidades, planteamientos y problemas que puedan tener los trabajadores cada uno en su área, donde hubo quien le pidió que buscara la manera de aumentarles un poco su sueldo, ya que la canasta básica esta cada día más cara y los sueldos bajos, asegurando la alcaldesa que uno de sus propósitos es precisamente estabilizar la económica del ayuntamiento para poder estar en condiciones de aumentar a esos trabajadores que menos ganan, un poco más en su salario.

Otra de las intenciones de esta reunión, era conocer a cada trabajador, saber en qué área se desempeñaban y en que condiciones se encontraban, ya que entre esos trabajadores hay personal de apoyo a varias escuelas, hospital integral, panteones y más áreas, que cobran su sueldo en la nómina de servicios públicos pero que no se tenia conocimiento claro de sus responsabilidades,