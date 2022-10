Pánuco de Coronado tiene esperanza en el gobierno actual: Rogelio Flores

FRANCISCO I. MADERO Pánuco de Coronado Dgo. (OEM).- En entrevista para El Sol de Durango el alcalde Rogelio Flores Guerrero, reconoció que ser presidente municipal no es una tarea fácil, señalando que el pasado 5 de junio el pueblo expresó su confianza en su propuesta por Morena, "porque tienen una gran esperanza que hagamos un muy buen gobierno y no les vamos a fallar", dijo.

Rogelio Flores, también conocido como “El chino”, detalló que hay muchas cosas que se pueden cambiar como gobierno solamente con buena voluntad, "es cierto que existe muchas cosas que se necesita dinero para poder hacerlas, pero otras son sencillas, y se requiere de voluntad del gobierno municipal, y esas ya las estamos haciendo, como la activación del deporte en todas sus ramas, era una petición a gritos de la ciudadanía y ya los estamos atendiendo", destacó.

Asimismo destacó que no es fácil ser alcalde, y más cuando se inicia con una administración con números en menos cero, "si hubiéramos iniciado de ceros no habría problema, porque todo sería nuestra responsabilidad, pero el iniciar saldando problemas económicos o compromisos que dejo la pasada administración, ese si es un grave problema, pero sin embargo lo vamos sacando adelante poco a poco, la ciudadanía de este municipio tiene una gran esperanza en nosotros y no les vamos a fallar", aseguró.

También comentó que tiene confianza en el trabajo del gobernador Esteban Villegas, y cree que puede hacer una excelente mancuerna con el Gobierno federal, para juntos poder cumplir los compromisos que tanto pide la ciudadanía.

En el tema del combate a la corrupción, Rogelio Flores aseguró que no tolerará por ningún motivo la gente desleal, la traición o el robo, por lo que aseguró que si se llega a dar cuenta que algún funcionario hace mal uso de los recursos o trata de beneficiarse personalmente, inmediatamente "va para afuera", y si hay necesidad de hacer cargos los hará, "porque aquí se lleva la doctrina de no robar, no mentir y no traicionar, quien haga alguno de estos errores, se va, al Chino no le tiemblan las corvas para tomar estas decisiones de manera inmediata, sea quien sea”, dijo.









Para concluir dijo que será la próxima semana cuando estén en condiciones de dar a conocer el cartel de los grupos y artistas que estarán en la próxima Feria de Francisco I. Madero 2022, ya que aun están afinando algunos detalles con la empresa contratista de dichos artistas, pero habrá diversión para chicos y grandes, por lo que se espera que sea una de las mejores ferias de la historia en este municipio.