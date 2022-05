Para mantener precio de la tortilla se deberá bajar el costo del gas: Fernando Zúñiga

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-“El gobierno federal debe primero regular y estabilizar los precios del gas, la energía eléctrica, el maíz y otros insumos para poder pedirnos que mantengamos los precios del kilogramo de tortilla”, afirmó Fernando Zúñiga Hernández presidente de los industriales de la masa y la tortilla en este municipio lagunero.

Te recomendamos ¿Por qué los mexicanos están dejando de consumir tortilla de maíz?

Afirmó que el decreto que hizo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para congelar el precio de los productos de la canasta básica durante 6 meses, entre ellos la tortilla, Zúñiga Hernández expresó no estar de acuerdo y en caso de que los insumos sigan en aumento, tendrán que ajustar los precios de sus productos.

Agregó, “A nosotros no nos tomaron en cuenta, no nos pidieron ninguna firma ni nada, ni nos consultaron, solamente nos lo imponen, pero primero debieron ajustar los costos de la energía eléctrica, del gas y el maíz, darnos precios preferenciales, pero no lo hicieron”.

Actualmente en Gómez Palacio el kilogramo de tortilla está entre los 22 a 25 pesos, obviamente los que manejamos productos de calidad, porque tenemos competencia desleal que dan el kilo a muy bajo precio, pero así también está la calidad.

Comentó, “En caso de que nos dieran precios preferenciales o bajaran los costos de los insumos, principalmente el gas, maíz y energía eléctrica, hasta podríamos bajar el costo del kilo de tortillas”.

Somos alrededor de 68 industriales de la masa y la tortilla en Gómez Palacio, y vemos un panorama muy crítico por los constantes aumentos de los principales insumos, pero si de verdad el gobierno federal quisiera ayudarnos, deben bajar los costos del gas LP y la energía eléctrica y darnos subsidios para el maíz.

Local Para bajar el precio de la tortilla se requiere disminuir el costo del maíz

El presidente de los industriales de la masa y la tortilla en Gómez Palacio dejó en claro que si siguen en aumento el gas y la energía eléctrica y el maíz se mantiene alto el costo de la tonelada, es posible que también aumenten el precio del kilo de tortilla, porque, agregó, “O nos ajustamos a los precios de los insumos o lamentablemente cerramos”.

Por otro lado, propuso al gobierno federal que les otorgaran una concesión al gremio de los tortilleros para poder operar una gasera y poder abastecer solamente a los industriales de la masa y la tortilla a un precio justo, concluyó Ferrando Zúñiga.