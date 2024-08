Gómez Palacio, Durango (OEM).- A punto de concluir los trabajos finales en el Paso Inferior Vial 5 de Mayo, ya solo son detalles los que faltan para que este proyecto esté la cien por ciento de acuerdo a los responsables de obra y de la Subsecretaría General de Gobierno en la Región Lagunera de Durango.

David Carlos Sánchez, responsable de obra en el Paso Inferior Vial 5 de Mayo en Gómez Palacio, Durango, compartió que prácticamente ya son detalles del proyecto los que están por concluir y será en cuestión de días cuando quede al cien por ciento.

Paso Inferior Vial 5 de Mayo ya esta en la parte final / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Nos falta nada más le terminado de la rampa poniente, el concreto lanzado que es el acabo que va a tener estas paredes de pilotes, este concreto va a cubrirlos y nos faltaría nada más esperemos que quede en la semana terminar el cono de derrame que es el que va a proteger el área en lo que sería en su momento una segunda etapa; dos carriles adicionales al desnivel que estamos considerado para un futuro”, detalló.

Agregó que también faltará la habilitación del cárcamo el cual ha estado en funciones por una bomba provisional “cabe recalcar que nunca se ha inundado, si acaso se formó un charco de unos 20 centímetros por la basura que cayó a las rejillas y se taponeó, quitamos la basura y obviamente se fue al cárcamo del agua, o tuvimos ningún problema, fue un encharcamiento por basura”, señaló.

Paso Inferior Vial 5 de Mayo ya esta en la parte final / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Resaltó que esta obra cuenta con un sistema de drenaje efectivo ya que en las lluvias puntuales que se registraron en los días anteriores no representó problema alguno.

“Este cárcamo tiene entre cinco, seis o siete metros de profundidad para su capacidad de almacenamiento y no habido ninguna situación, estamos trabajando de once de la mañana a tres de la tarde dependiendo de las condiciones de lo que se esté haciendo porque lo que se está cerrando por algunas horas para concluir y si todo sale bien esta semana ya no volveremos a cerrar el PIV 5 de mayo”, indicó.