Perros callejeros agravan el problema de la basura en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM). - Vecinos de Canatlán mostraron su molestia por la proliferación de perros callejeros que se vienen dando, pues los caninos constantemente rompen las bolsas de basura.

Zulema, una vecina de esta cabecera municipal dio su testimonio ante la problemática que se esta viviendo en las calles.

“Salí a la farmacia por un medicamento y cuando regrese, se me fueron encima; no sé si sean del guardia por que el salió y los espantó, gracias a Dios no pasó nada”, señaló Zulema.

Una situación que se vive en todas las colonias, barrios y fraccionamientos de la cabecera municipal, donde verdaderas manadas de perros se observan recorrer calles, un tema que ya se llevó al cabildo por diversas personas, solicitando se busque una solución que permita disminuir o atender el problema.