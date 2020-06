Personal médico de contrato, sin derechos

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Una vez que se dio de alta al primer paciente detectado con el coronavirus en el antiguo Hospital General de Gómez Palacio, ahora Hospital Covid, y que salió bien liberado, demuestra que este nosocomio de salud cuenta con el personal altamente capacitado para atender a este tipo de pacientes.

Por tal motivo, dijo Albert Montes Rodríguez, trabajador del área administrativa, que a los trabajadores actuales que están laborando bajo contrato se les deben otorgar todos los beneficios a que tienen derecho los trabajadores de base.

Por lo que dijo “… hago un llamado al doctor Sergio González Romero, secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud en el Estado, tome cartas en el asunto y haga las acciones correspondientes para que se puedan otorgar las mismas prestaciones a todo el personal activo actualmente sean de base o de contrato”.

Así mismo, comentó Alberto Montes cada persona que ha sido contratada por cierto tiempo para cubrir alguna incapacidad o para reemplazar a quienes por nuestra condición de vulnerabilidad están en riesgo de ser contagiados por el virus Covid-19, de tal forma que deben ser considerados igual en cuanto a salario y otros beneficios

Además -dijo- no es posible que doctores, enfermeras y personal de contrato no cuenten con ningún tipo de beneficios ni atención médica, de tal manera que si es contagiado en el antiguo hospital será bajo su propio riesgo, esto al estar en contacto directo con pacientes infecto-contagiosos.

El trabajador del área administrativa y actualmente en cuarentena por su condición de vulnerabilidad, recalcó no es posible que quienes están trabajando y luchando contra esta pandemia del Covid-19, tan solo por no ser trabajadores de base devenguen un menor salario y no cuenten con otros beneficios, y lo peor aún, sin servicio médico, de ahí que la Secretaria de Salud en el Estado debe tomar soluciones para proteger a este sector de empleados del sector Salud.