Personal médico de Gómez Palacio se intoxica con alimento en mal estado

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Entre médicos, radiólogos, cirujanos de guardia, enfermeras y enfermeros, hasta la trabajadora social, resultaron con problemas gastrointestinales luego de ingerir alimentos en malas condiciones, el cual se les proporciona al interior del nuevo Hospital General de Gómez Palacio, Durango.

Al ser entrevistado vía telefónica Alberto Montes Rodríguez, oficial administrativo asignado al área de urgencias del nuevo Hospital con especialidad en Oncología, informó que el alimento que les dieron el sábado al personal entre ellos médicos residentes y guardias acumulados, quienes se intoxicaron afectando su salud, lo que les provocó diarrea.

Luego de ingerir los alimentos, a varios trabajadores, incluso a los del turno nocturno les dio diarrea, incluso dijo Alberto Montes, “Me comentaron que les dieron picadillo con chile colorado, pero que su aroma no era bueno”.

Personal del Hospital General de Gómez Palacio se intoxicó con alimento en mal estado/ Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Lamentó mucho esta situación, pues la comida que dieron en el HG nuevo, muy probablemente estaba echada a perder y así la sirvieron, ocasionando un problema gastrointestinal, aunque no fue a todos, pero si a un grupo de trabajadores.

Recordó que anteriormente había cocineras y cocineros que preparaban la alimentación o dieta tanto para los pacientes y para el personal, los cuales tienen derecho a ello y no se había presentado una situación similar.

A pregunta expresa, respondió, “Yo no me enfermé porque no comí en el HG, debido a que, al estar asignado al área de ambulancias en urgencias, puedo salir y ese sábado compré un lonche, pero los compañeros que están en el Hospital y que no pueden salir a adquirir alimentos, tuvieron que comer lo que les ofrecieron, pero seguramente estaba echado a perder, incluso hubo quien me dijera que esa comida hasta olía un poco mal”.

Por último, Montes Rodríguez hizo un llamado a las autoridades estatales de Salud para que tomen cartas en el asunto, pues no es posible que el personal se enferme por el alimento que se les proporciona en el interior del nuevo HG de Gómez Palacio.