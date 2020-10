Pese a incremento de contagios, Canatlán tendrá jornada futbolera

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- El futbol veterano de Canatlán tendrá su tercera jornada futbolera de prueba este sábado 24 de octubre, a pesar de ser Durango un estado de mayor riesgo epidémico por Covid-19.

Serán tres encuentros los programados para este día en el estadio Javier Ruiz Herrera, iniciando a las tres de la tarde con Ex A- 28 vs Club Leo, enseguida Deportivo El Presidio contra Deportivo Las Huertas y finalizan con jornada nocturna Deportivo El Progreso contra el equipo San José de Gracia.

Respecto a esta tercera jornada de prueba, Jesús Nemesio Ávila Silva, presidente de la Liga de Futbol Veterano dijo que la respuesta por parte Dante Torres, titular del deporte municipal, fue que el deporte no ha sido abierto por lo tanto no puede cerrarse, solo son juegos protocolarios y se continúa ya que hasta el momento no les han cancelado algo.

Los encuentros de prueba tienen la particularidad de que son a puerta cerrada, se siguen los protocolos sanitarios establecidos, los jugadores y directivos que ingresan al estadio son sanitizados y en el interior del inmueble hay el exhorto de mantener hasta donde sea posible una sana distancia.