Pese a rebrote de Covid, Panteón de Nuevo Ideal abrirá en Día de Muertos

NUEVO IDEAL, DGO.(OEM).- El Panteón del municipio Nuevo Ideal tendrá puertas abiertas el día 2 de noviembre, con motivo de la festividad del Día de Muertos.

Al informar lo anterior, la vocera municipal Melina Muñi dijo que es decisión tomada al interior del Cabildo con el propósito de conservar las tradiciones mexicanas, siendo uno de los días más importantes para los habitantes del país la visita a los santos difuntos debido a esto se definió de que el panteón estará abierto el día dos de noviembre, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche.

Explicó que así, la ciudadanía Neoidealense podrá asistir al panteón con las medidas de prevención tanto sanitarias así como para prevenir aglomeraciones en este municipio.

Se definió que el primero de noviembre estará abierto de seis de la mañana a tres de la tarde y el dos de noviembre en un horario de seis de la mañana a ocho de la noche; el uso de cubrebocas y gel antibacterial son obligatorios, el acceso será hasta la carretera más no al estacionamiento del panteón y se podrá acceder sólo con flores coronas y herramientas de limpieza.

Con el apoyo del personal de la administración, de seguridad pública Estatal y Municipal se supervisará se cumplean estos acuerdos con la instalación de filtros sanitarios y de supervisión.

El secretario del H. Ayuntamiento detalló que "los días 31 de octubre 3 y 4 de noviembre permanecerá abierto en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, se invita a la ciudadanía tome en cuenta estos días alternos para la visita a sus fieles difuntos y de esta manera evitaremos aglomeraciones. Dijo que en la reunión de Cabildo se acordó que es importante se tome en encuentra que no habrá romería, los comerciantes de flores podrán vender desde su local, no se permitirá introducir comida ni bebidas alcohólicas, no pueden asistir niños menores de 12 años e invitamos a los adultos mayores o personas con alguna enfermedad cómo: asma, hipertensión, diabetes etcétera no se expongan, no se le permitirá el acceso a los músicos por último destacaron que estas medidas se toman derivado del incremento alarmante de casos de COVID 19 en nuestro municipio, es importante no bajen la guardia hay que seguir cuidándose, puntualizó.