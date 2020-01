Pide Trash Recolección prórroga de 30 días

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-La empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos S.A. de C.V. pidió una prórroga de 30 días, para comenzar el próximo 8 de febrero, con el barrido, traslado y depósito de los residuos en el municipio, dijo el tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, quien mencionó que esta petición se hizo en común acuerdo y en tiempo y forma.

El tesorero dijo que todo se encuentra en orden y que las discusiones en las sesiones de cabildo no tienen razón de ser “todo está ordenado desde que salió el contrato, sólo que el regidor no la encontró, es muy sencillo, te metes a la página de Lerdo.gob.mx, donde está el área de armonización, le picas ahí y ya viene el contrato con todos los procesos que llevó, la prestación de servicio de ellos ahí viene todo y al final viene el contrato, no está tan difícil encontrarlo”, explicó.

Olivares Porras fue cuestionado además por los reporteros sobre el tema de las indemnizaciones de quienes trabajan en el departamento de limpieza a lo que contestó “el proceso es llevado por el secretario técnico Lic. Gerardo Lara Pérez y el líder del sindicato de trabajadores Valentín Antúnez, dentro del sindicato había 140 personas de confianza que pertenecen a la presidencia municipal que serán dados de baja, por otro lado los restantes serán reubicados en otra área de preferencia en un área de limpieza”.

“Puede ser aquí mismo en la plaza, en el parque público o en unos carritos, pero ellos van a seguir, a lo mejor en otras áreas, porque si uno era chofer y ya no hay camiones pues ya no existen choferes se van a hacer una rotación de esas personas”, concluyó.